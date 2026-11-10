Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La trágica muerte de Linda Rosa y Laura María García Hortúa, las hermanas gemelas encontradas sin vida en una vivienda ubicada en la comuna 13 de Medellín, sigue rodeada de versiones y cuestionamientos. Aunque en un principio se especuló sobre la posible relación entre el fallecimiento de las mujeres y la presencia de un jabón artesanal en la habitación, una de sus tías, Dulfary García, aclaró que esta hipótesis no tiene sustento. De acuerdo con la familiar, las hermanas habrían tomado la decisión de quitarse la vida y el producto encontrado no estaría relacionado con su muerte, ya que se encontraba nuevo al momento del hallazgo.

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En declaraciones recogidas por los medios, Dulfary García expresó su inconformidad con las versiones iniciales, que apuntaban al jabón artesanal como causante del hecho. "Imagínese usted un jabón que estaba nuevo, un jabón artesanal que estaba nuevo, eso va en contra de esa gente, que ahora esa información dé a pensar que un jabón mata a la gente", señaló la tía, rechazando así las conclusiones apresuradas y pidiendo respeto hacia la memoria de sus sobrinas.

El contexto familiar revela que las gemelas atravesaban momentos de dificultad en los meses previos a su muerte. Según el relato de García, Linda Rosa sufrió quemaduras con aceite caliente en un accidente doméstico, por las cuales recibió atención médica y varias intervenciones quirúrgicas. La posibilidad de perder algunos de sus dedos fue considerada durante su recuperación, lo que tuvo profundas repercusiones en su estado emocional. Por su parte, Laura María también enfrentaba situaciones complejas y se mencionó la necesidad de acompañamiento psicológico para ambas. Sin embargo, a pesar de los intentos de sus allegados por brindarles ayuda profesional, las mujeres no aceptaron esta asistencia.

Ante la dificultad de superación personal y económica, los familiares propusieron a las hermanas mudarse a una vivienda del barrio 20 de Julio, en San Javier, con la intención de ofrecerles compañía y buscar alternativas para reorganizar sus proyectos de vida. Entre sus planes estaba retomar el negocio de comidas rápidas que administraban antes de la pandemia.

El lamentable hecho ocurrió el sábado 7 de noviembre. Familiares encontraron a las hermanas en una habitación hacia las 4:30 de la tarde, trasladándolas de inmediato a la Unidad Intermedia de San Javier, donde una llegó sin signos vitales y la otra falleció instantes más tarde. En la inspección, las autoridades hallaron medicamentos y el mencionado jabón artesanal, pero, según los familiares, este último no fue utilizado por las hermanas. Sus cuerpos fueron remitidos a Medicina Legal para los análisis de rigor, cuyo dictamen será determinante para confirmar las causas exactas del deceso. Su sepelio fue programado para el martes 10 de noviembre en el cementerio Jardines Montesacro, en La Estrella, Antioquia. La familia ha solicitado que se respete su duelo y ha pedido no difundir versiones infundadas, de acuerdo con los testimonios consignados por los medios.

¿Qué dijo la familia de las gemelas sobre la supuesta relación con el jabón artesanal?

La familia, especialmente la tía Dulfary García, negó vehementemente que el jabón artesanal encontrado en la escena tuviera alguna conexión con la muerte de Linda Rosa y Laura María García Hortúa. Según indicó, el jabón estaba nuevo y su presencia fue malinterpretada, pidiendo a los medios y a la opinión pública no difundir versiones que no corresponden con la realidad.

¿Cuáles eran las condiciones emocionales y personales que atravesaban las hermanas García Hortúa antes de su muerte?

Ambas hermanas experimentaban dificultades personales graves. Linda Rosa enfrentaba secuelas físicas y emocionales tras un accidente doméstico que requirió varias cirugías y la posibilidad de amputación parcial. Laura María también vivía circunstancias difíciles, y pese a los intentos de sus familiares por convencerlas de buscar ayuda psicológica, no lograron que la aceptaran. Esta situación llevó a la familia a buscar acompañamiento y alternativas para su bienestar antes del desenlace lamentable.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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