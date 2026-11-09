El complejo de espectáculos Daviarena, en Medellín, dispondrá de una red WiFi de alta capacidad implementada por la compañía de telecomunicaciones Claro para asegurar navegación continua a los asistentes.

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La iniciativa técnica responde a los desafíos operativos propios de los eventos masivos, donde las aglomeraciones de personas suelen colapsar las redes móviles e impedir la comunicación digital inmediata dentro de los recintos cerrados.

El proyecto de conectividad demandó una inversión cercana a los $ 2.500 millones, presupuesto destinado a soportar el alto consumo de datos derivado de transmisiones simultáneas y la difusión de contenidos multimedia en espectáculos culturales.

La estructura tecnológica implementada por Claro cuenta con una conexión a internet de fibra óptica, soporte central diseñado para proveer estabilidad en la cobertura inalámbrica durante jornadas que concentren miles de usuarios concurrentes.

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El público que acuda a Daviarena podrá ingresar a la red WiFi mediante un portal cautivo digital, plataforma sujeta a condiciones operativas que regularán el acceso ordenado de los diferentes dispositivos móviles.

Este despliegue busca evitar desconexiones imprevistas en instantes de alta afluencia, facilitando que el público comparta información, suba videos a plataformas virtuales o coordine aspectos logísticos de transporte sin barreras de señal.

“El entretenimiento hoy también se vive conectado. Nuestra llegada al Daviarena representa una apuesta por Medellín y por ofrecer experiencias en las que la tecnología esté al servicio que lo visiten. Con una inversión cercana a los $2.500 millones, queremos aportar nuestra infraestructura y capacidad para que quienes lleguen a este escenario puedan conectarse, compartir y disfrutar cada momento. Ya tenemos Vive Claro y ahora Daviarena, un espacio que se convertirá en un nuevo punto de entretenimiento para la ciudad y para el país”, afirmó Rodrigo de Gusmao, presidente de Claro Colombia.

Junto al componente de telecomunicaciones, la empresa Claro dispondrá de un área exclusiva para usuarios corporativos, orientada a la gestión de reuniones de trabajo y relacionamiento institucional en el marco de las actividades artísticas.

La modernización del complejo metropolitano busca elevar los estándares técnicos de la capital antioqueña, equiparando su oferta logística a la de importantes arenas internacionales que reciben giras y eventos de alta demanda.

“Con la llegada de Claro a Daviarena estamos elevando la experiencia de los asistentes en nuestros eventos. Queremos que los fans puedan vivir experiencias inolvidables y compartir sus momentos favoritos en tiempo real. Por este tipo de tecnologías es que Daviarena se posiciona a la par de las arenas más emblemáticas del mundo“, afirmó Carlos Leguizamón, VP de Tecnología y Data de BeatHub Entertainment.

La presencia de la compañía de telecomunicaciones en el predio antioqueño complementa acciones similares adelantadas previamente en la capital del país, como su participación técnica en el distrito cultural Vive Claro en Bogotá.

El fortalecimiento de la infraestructura digital en espacios culturales atiende la creciente demanda de usuarios que conciben la asistencia a conciertos como un hecho estrechamente vinculado a la interacción en redes sociales.

La gestión del tráfico de datos a través de portales cautivos modernos optimiza la distribución de ancho de banda, impidiendo que saturaciones aisladas menoscaben el desempeño general de la red durante presentaciones en vivo.

El desarrollo de recintos polifuncionales en Medellín exige sistemas de comunicaciones capaces de sostener transacciones de boletería electrónica, pagos digitales sin efectivo y esquemas de seguridad coordinados mediante enlaces telemáticos en tiempo real.

Esta alianza técnica entre promotores de eventos y el operador busca reducir las dificultades de conexión que históricamente afectaban a los fanáticos al intentar comunicarse o reportar su estado al término de los recitales.

El escenario Daviarena proyecta albergar múltiples espectáculos nacionales y extranjeros, consolidando una oferta cultural que integra condiciones acústicas profesionales con un respaldo tecnológico adecuado para las exigencias de la industria musical.

La digitalización de estos espacios de esparcimiento amplía el alcance de las actividades presenciales, permitiendo que las expresiones culturales se difundan de forma inmediata ante audiencias globales conectadas a internet.

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