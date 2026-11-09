Por: El Espectador

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La propuesta de reforma tributaria del Gobierno de Abelardo de la Espriella, conocida como la “Ley de rescate económico”, introduce cambios significativos que afectarían directamente el precio de las entradas de cine en Colombia a partir de enero de 2028. En la actualidad, Colombia cuenta con algunas de las boletas de cine más económicas de América Latina, lo que ha permitido un acceso relativamente amplio de la población al entretenimiento en salas, según Valora Analitik.

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El proyecto contempla gravar con la tarifa general del 19 % del impuesto al valor agregado (IVA) una serie de bienes y servicios que, hasta el momento, han estado exentos o excluidos de este impuesto, incluyendo entre estos categorías como bienes y servicios culturales y recreativos. Con esta modificación, se pretende eliminar la exclusión del artículo 476 del Estatuto Tributario que protege las entradas a los espectáculos públicos de las artes escénicas, incluido el cine, y además los servicios requeridos para el montaje de tales espectáculos.

Gonzalo Castellanos, consultor en políticas y proyectos culturales en América Latina, advierte en diálogo con este medio sobre el impacto directo de este impuesto en los consumidores. Desde su perspectiva, la entrada en vigencia del IVA significaría un aumento automático del 19 % en el precio de las boletas para los espectadores, lo que tendría como consecuencia una disminución de la taquilla, afectando tanto la demanda como las finanzas del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. Este fondo, instituido por la ley 814 de 2003, se nutre de contribuciones parafiscales generadas por el mismo sector, y financia cada año, de manera no reembolsable, diferentes proyectos cinematográficos en etapas que incluyen desde el desarrollo de guiones hasta la promoción y exhibición.

Catalina Valencia, coordinadora de la Línea de Cultura de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) y exsecretaria de Cultura de Bogotá, expresa preocupación sobre la posible pérdida de público, en especial considerando que la industria apenas se recupera del impacto de la pandemia. Aumentar el costo de acceso a estos eventos podría desalentar la asistencia y comprometer la sostenibilidad del sector cultural en general. Además, Castellanos señala el efecto colateral: los costos de producción para otros espectáculos públicos, como música, teatro y danza, también se incrementarían ante la eliminación de la exclusión del IVA en los servicios para sus montajes.

Valora Analitik reporta que para 2025 el precio promedio de una entrada será cercano a los $18.000, pero el valor real pagado ronda los $8.366, lo que acentúa la preocupación por el acceso asequible a la cultura si se aplica el nuevo impuesto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afectará la reforma tributaria de Abelardo de la Espriella el precio de las entradas de cine en Colombia?

De acuerdo con la información de Valora Analitik y las declaraciones de expertos citados en el artículo, si se aprueba la “Ley de rescate económico” tal como está planteada, las entradas de cine pasarían a tener un IVA del 19 %, lo que aumentaría directamente su precio desde el 2028 y podría reducir la asistencia a las salas en el país, comprometiendo también los recursos del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico.

¿Por qué la eliminación de la exclusión del IVA podría afectar la sostenibilidad del sector cultural en Colombia?

Según lo advertido por Gonzalo Castellanos y Catalina Valencia, el aumento en los precios de las entradas y en los costos de montaje de espectáculos significaría una probable caída en el público asistente. Esto afectaría los ingresos del propio sector cultural y la financiación de proyectos, justo cuando el sector apenas empieza a recuperarse de la pandemia y necesita consolidar su público nuevamente.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.