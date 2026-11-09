Por: VALORA ANALITIK

Suministro de información económica, política, financiera y bursátil Visitar sitio

Una persona que trabaja por días, consigue ingresos ocasionales o desarrolla actividades independientes y no alcanza a recibir un salario mínimo tiene una alternativa para comenzar a construir su historia laboral en Colombia. La posibilidad consiste en cotizar a pensión por periodos inferiores a un mes, sin tener que liquidar el aporte a salud a través de esta modalidad.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: Pensión en Colombia: ¿puede quedarse sin mesada después de cotizar semanas adicionales?)

La opción quedó reglamentada para la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) mediante la Resolución 1529 del 24 de julio de 2026, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social. La norma creó el tipo de cotizante 76, denominado “Trabajador de tiempo parcial Independiente”, para permitir que quienes cumplen las condiciones realicen aportes obligatorios a pensión y riesgos laborales.

La medida desarrolla lo establecido en el parágrafo 4 del artículo 34 de la Ley 2466 de 2025, correspondiente a la reforma laboral. Antes, la Resolución 2064 de 2025 había incorporado el esquema flexible, pero la nueva regulación separó la modalidad para independientes de la que se utiliza para trabajadores dependientes.

Lee También

La implementación del cotizante 76 en la PILA comenzó a aplicarse en el periodo de cotización de agosto de 2026. Para periodos anteriores, entre julio de 2025 y julio de 2026, el Ministerio de Salud precisó que debía utilizarse el tipo de cotizante 51 a través de la planilla de independientes.

¿Quiénes pueden cotizar pensión si ganan menos de un salario mínimo?

La alternativa está dirigida a trabajadores independientes que realizan actividades remuneradas por días, semanas o durante una parte del mes y cuyos ingresos mensuales son inferiores a un salario mínimo legal mensual vigente.

Esto puede ser relevante para personas que tienen trabajos ocasionales o actividades por cuenta propia y no logran completar el ingreso mínimo mensual. Por ejemplo, alguien que presta servicios de cuidado, realiza labores domésticas de manera independiente, trabaja en oficios por días o desarrolla actividades informales podría revisar si cumple las condiciones para utilizar este mecanismo.

No obstante, tener ingresos bajos o no contar con un contrato laboral no significa que cualquier persona pueda inscribirse automáticamente. Debe tratarse de un trabajador independiente que cumpla las condiciones de la modalidad y que tenga resuelta su afiliación al sistema de salud.

La cotización del tipo 76 no incluye aportes a salud. Por eso, la persona debe estar afiliada al régimen subsidiado o figurar como beneficiaria del régimen contributivo. No se trata de una alternativa para quedarse sin cobertura médica ni de una autorización para dejar de cumplir las obligaciones de afiliación en salud.

¿Cuánto se debe pagar a pensión según los días trabajados?

Uno de los aspectos centrales de esta modalidad es que el ingreso base de cotización (IBC) para pensión se calcula de manera proporcional, de acuerdo con los días laborados durante el mes.

La Resolución 1529 de 2026 establece cuatro rangos:

Entre 1 y 7 días trabajados: el IBC para pensión corresponde a la cuarta parte de un salario mínimo.

Entre 8 y 14 días: corresponde a la mitad de un salario mínimo.

Entre 15 y 21 días: equivale a tres cuartas partes de un salario mínimo.

Entre 22 y 30 días: se toma un salario mínimo completo como IBC para pensión.

Esto quiere decir que una persona que trabaja menos de una semana no tiene que cotizar a pensión sobre el salario mínimo completo, sino sobre una base proporcional. La misma lógica se aplica a quienes trabajan dos o tres semanas.

(Puede interesarle: Impuesto al patrimonio tendría nuevo límite: quiénes dejarían de pagarlo con De la Espriella)

Para entenderlo con un ejemplo, si se toma como referencia el salario mínimo de 2026, de $1.750.905, y se aplica la tarifa de pensión del 16 %, los aportes aproximados serían los siguientes:

Si trabaja entre 1 y 7 días: el IBC sería de $437.726 y el aporte a pensión, de aproximadamente $70.036.

el IBC sería de $437.726 y el aporte a pensión, de aproximadamente $70.036. Si trabaja entre 8 y 14 días: el IBC sería de $875.453 y el aporte a pensión, de aproximadamente $140.072.

el IBC sería de $875.453 y el aporte a pensión, de aproximadamente $140.072. Si trabaja entre 15 y 21 días: el IBC sería de $1.313.179 y el aporte a pensión, de aproximadamente $210.109.

el IBC sería de $1.313.179 y el aporte a pensión, de aproximadamente $210.109. Si trabaja entre 22 y 30 días: el IBC sería de $1.750.905 y el aporte a pensión, de aproximadamente $280.145.

Estos valores corresponden únicamente al componente de pensión. No representan el total que debe pagarse en la PILA, porque esta modalidad también contempla el aporte obligatorio a riesgos laborales.

Hay un pago adicional por riesgos laborales: así funciona

Este es uno de los puntos que deben tener presentes quienes quieran utilizar el cotizante 76. Aunque el aporte a pensión se calcula según los días efectivamente trabajados, la cotización a riesgos laborales tiene una regla diferente.

La Resolución 1529 establece que para riesgos laborales se deben reportar 30 días cotizados y un IBC equivalente a un salario mínimo, sin importar si la persona trabajó una semana, dos o el mes completo.

Por eso, el valor final no se obtiene sumando únicamente el aporte proporcional a pensión. También debe incluirse el pago a riesgos laborales, cuya tarifa depende de la clase de riesgo de la actividad que realiza el trabajador.

Como referencia, para una persona que cotiza por 30 días a pensión sobre un salario mínimo de 2026, el aporte pensional sería cercano a $280.145. Si se toma como ejemplo una actividad clasificada en riesgo I, el aporte a riesgos laborales sería de aproximadamente $9.140. En ese escenario, el pago conjunto rondaría los $289.285.

Ese cálculo es ilustrativo: el valor puede cambiar según la clasificación de riesgo que corresponda a la actividad. Además, si la persona trabajó menos días, el aporte a pensión baja, pero el componente de riesgos laborales mantiene la base de un salario mínimo por 30 días.

¿Se puede cotizar sin pagar caja de compensación?

El aporte a caja de compensación familiar es voluntario para quienes utilizan el tipo de cotizante 76. La resolución permite elegir entre dos tarifas: 0,6 % o 2 %.

Si la persona decide realizar ese aporte, el IBC para caja se calcula con la misma proporcionalidad establecida para pensión: una cuarta parte del salario mínimo para quienes trabajan entre uno y siete días; la mitad para quienes trabajan entre ocho y 14; tres cuartas partes entre 15 y 21; y un salario mínimo para quienes trabajan entre 22 y 30 días.

Por lo tanto, no es obligatorio pagar caja de compensación para utilizar esta modalidad. El trabajador puede realizar los aportes obligatorios a pensión y riesgos laborales y decidir si también quiere vincularse voluntariamente al sistema de subsidio familiar.

¿La cotización es obligatoria?

No. La Resolución 2064 de 2025 señala que el esquema flexible tiene carácter opcional para los trabajadores independientes que reciben ingresos inferiores a un salario mínimo. La obligación general de cotizar bajo las reglas ordinarias aplica a quienes perciben ingresos iguales o superiores a ese umbral, de acuerdo con las condiciones legales.

La alternativa busca abrir una puerta para que personas con actividades económicas discontinuas puedan realizar aportes al sistema pensional, en lugar de quedar por fuera de la cotización por no completar un mes de trabajo o no alcanzar el ingreso mínimo.

En todo caso, antes de pagar, es importante verificar con el operador de información de la PILA que se esté utilizando el tipo de cotizante correcto, que la actividad tenga la clasificación de riesgo laboral correspondiente y que la afiliación a salud esté vigente bajo alguna de las modalidades permitidas.

La posibilidad de cotizar por días puede ayudar a construir una trayectoria pensional, pero no significa que el trabajador tenga garantizada una pensión: el reconocimiento de esa prestación dependerá de las condiciones y requisitos que establezca el régimen pensional al que esté afiliado.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.