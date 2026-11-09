Por: CENET

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El arranque de semana en el mercado petrolero estuvo marcado por una tendencia a la baja en los precios internacionales del crudo. El Brent, considerado la principal referencia para Colombia, cotizó en 94,96 dólares por barril, lo que representa una caída de 3,42%. Por su parte, el crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos registró una cotización de 88,34 dólares por barril, mostrando una reducción de 2,74%. De acuerdo con la información observada en las plataformas internacionales de precios, este retroceso se suma a una secuencia de jornadas con fuerte volatilidad, que han estado condicionadas principalmente por el conflicto entre Estados Unidos e Irán y las expectativas de los inversionistas sobre una posible estabilización en las tensiones en Medio Oriente.

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A pesar de los reportes provenientes de medios iraníes acerca de nuevos ataques estadounidenses a objetivos situados en la isla de Qeshm, en el estratégico estrecho de Ormuz, los mercados internacionales del petróleo han continuado con su tendencia bajista. Según lo reportado, la referencia Brent acumuló en la semana previa una reducción cercana al 17%, situándose el viernes anterior en 98,32 dólares por barril. Este comportamiento se da en medio de señales por parte de algunos actores internacionales acerca de próximos avances diplomáticos entre Washington y Teherán, lo que incrementa las expectativas en torno a una posible distensión del conflicto.

Los inversionistas siguen atentos a cualquier dato o declaración proveniente de la región, ya que una porción significativa de la producción y del transporte mundial de crudo depende del flujo en Medio Oriente. No obstante, pese a los riesgos inherentes, la actitud en los mercados ha sido priorizar las señales de moderación en la confrontación, por encima de los riesgos inmediatos relacionados con el suministro de petróleo.

Adicionalmente, las recientes afirmaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han sido seguidas de cerca por los mercados. El mandatario reiteró que no busca intensificar el conflicto con Irán y manifestó su intención de avanzar hacia una solución que disminuya los riesgos en la región. Para Colombia, el desempeño del Brent resulta especialmente relevante, ya que esta referencia marca tanto el valor de buena parte de las exportaciones de petróleo como el ingreso de divisas y el balance fiscal nacional.

La cotización del Brent por debajo de los 95 dólares por barril lleva a los mercados y al país a evaluar constantemente el impacto potencial que la evolución del panorama geopolítico podría causar sobre la oferta y los precios mundiales de la energía.

¿Por qué el precio del Brent es tan importante para Colombia?

El Brent es fundamental para Colombia porque actúa como referencia de las exportaciones de crudo del país. Según la información expuesta, su valor influye directamente sobre los ingresos externos, las cuentas fiscales y la entrada de divisas, impactando en la economía nacional de forma significativa.

¿Qué factores explican la reciente caída en los precios internacionales del petróleo?

La reciente disminución en los precios del petróleo, incluyendo el Brent y el WTI, se encuentra vinculada a la volatilidad por el conflicto Estados Unidos-Irán y a las expectativas de reducción de tensiones geopolíticas. De acuerdo con los reportes citados, señales de posibles avances diplomáticos y declaraciones de líderes como Donald Trump han impulsado al mercado a anticipar una eventual moderación de los riesgos en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.