El Ministerio de Hacienda aclaró cómo funcionará EfectIVA, el nuevo programa de devolución del IVA contemplado en la Ley de Rescate Económico, que actualmente se encuentra en discusión en el Congreso.

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La iniciativa busca compensar a los hogares de menores ingresos por el impuesto que pagan al comprar productos y servicios, especialmente ante el posible aumento de la tarifa del 5 % al 19 % para algunos artículos de consumo básico.

Según el viceministro técnico de Hacienda, Juan Sebastián Betancur, el programa beneficiaría a 35,5 millones de colombianos. De ese total, 19 millones recibirían la devolución total del IVA que pagan, mientras que otros 16,5 millones obtendrían hasta el 50 % de ese valor.

Uno de los puntos que aclaró la cartera es que no será obligatorio contar con factura electrónica para acceder al beneficio.

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Además, las personas que no estén bancarizadas también podrán recibir los recursos mediante giros en efectivo u otras modalidades presenciales.

El Departamento de Prosperidad Social (DPS) administrará el mecanismo y coordinará los pagos, que se realizarían cada 15 días a través de Bre-B, mediante llaves o plataformas como Nequi.

Las transferencias podrían oscilar entre $213.000 y $288.000, dependiendo de los ingresos de cada hogar.

Para las personas en pobreza extrema que no aparezcan con compras en los sistemas oficiales de información, se contempla un monto mínimo de devolución.

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