El Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, presentó un primer borrador de discusión de la denominada Ley de Rescate de la Economía, con el que busca plantear alternativas al proyecto de ajuste fiscal impulsado por el Gobierno nacional.

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El documento reúne 14 puntos elaborados a partir de consultas con congresistas, expertos económicos, gremios y sectores sociales. La propuesta reconoce la preocupación por la situación fiscal del país, pero cuestiona varios de los incrementos tributarios contemplados por el Ejecutivo.

Uribe explicó que el objetivo es abrir una discusión sobre la posibilidad de tener un Estado más pequeño, una legislación tributaria más simple y medidas que impulsen el crecimiento económico. El texto, sin embargo, corresponde a un borrador y sus iniciativas aún deben ser debatidas.

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Primer borrador discusión Ley de Rescate de la economía. Enlace documento: https://t.co/9frcqJLSf6 https://t.co/svVMtv7BK4 — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 7, 2026

¿Qué propone el Centro Democrático para rescatar la economía?

Uno de los principales reparos de la colectividad está relacionado con el aumento del IVA a diferentes bienes y servicios. El partido manifestó preocupación por los efectos que podrían tener los cambios tributarios sobre la canasta familiar, el sector agropecuario, el internet, el turismo y los seguros de salud.

En materia tributaria, el documento plantea eliminar desde 2027 algunos impuestos, entre ellos el impuesto al patrimonio, el gravamen del 4 por mil y los tributos a las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados. También propone reducir la tarifa de renta de las sociedades del 35 % al 30 % y modificar los impuestos a dividendos y ganancias ocasionales.

Estas medidas hacen parte de una alternativa que busca disminuir la carga tributaria sobre empresas y ciudadanos. Su aplicación dependería de la discusión y aprobación de las propuestas correspondientes.

Reducir el tamaño del Estado y revisar Ecopetrol

Otro de los componentes del borrador está relacionado con la estructura del Estado. La colectividad plantea eliminar o fusionar entidades públicas que, según su diagnóstico, duplican funciones.

En uno de los anexos se contempla una propuesta para pasar de 19 a seis ministerios, con un ahorro estimado de 5,9 billones de pesos anuales. La iniciativa también incluye medidas de austeridad y una revisión de la organización de distintas entidades.

En cuanto a Ecopetrol, el Centro Democrático propone estudiar la venta de una participación adicional del Estado en la compañía, con preferencia para inversionistas institucionales y el sector solidario. También plantea modificar el mecanismo para designar a la autoridad de la empresa.

Estas alternativas buscan generar recursos y cambios en la administración pública, aunque todavía forman parte del documento presentado para discusión.

¿Cómo se compensaría la eliminación de impuestos?

El borrador contempla una fórmula para compensar parte de los recursos que dejarían de ingresar al Estado por la eliminación de tributos.

La propuesta plantea que las empresas suscriban durante cinco años bonos del Estado equivalentes al 20 % de sus utilidades, con plazos de entre 10 y 20 años. De acuerdo con los cálculos incluidos en el documento, el mecanismo podría permitir al Gobierno obtener recursos adicionales frente a lo que dejaría de recaudar.

El texto también advierte sobre posibles efectos en la deuda pública. En uno de los escenarios planteados, esta podría aumentar en cerca de 13 puntos del producto interno bruto (PIB), una posibilidad que el documento relaciona con la expectativa de impulsar el crecimiento económico.

Un borrador para discutir con el Gobierno

La propuesta del Centro Democrático se presenta en medio del debate sobre el proyecto de Ley de Rescate Económico del Gobierno nacional, que busca atender el déficit fiscal mediante ajustes al gasto público y modificaciones tributarias.

La colectividad anunció que el documento será llevado a una reunión con el Ejecutivo para discutir sus alternativas. Por ahora, las medidas no constituyen una reforma aprobada ni tienen efectos sobre los impuestos vigentes.

El debate entre las propuestas del Gobierno y las alternativas planteadas por el Centro Democrático deberá avanzar en los escenarios de concertación política y legislativa, donde se evaluarán los mecanismos para enfrentar la situación de las finanzas públicas.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.