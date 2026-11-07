Una presunta solicitud para entregar información reservada sobre varios oficiales del Ejército quedó en el centro de las declaraciones del coronel retirado Tito González, antiguo integrante de la contrainteligencia militar, quien señaló al exministro de Defensa Iván Velásquez y al coronel (r) Juan Carlos Mazo de buscar datos sobre integrantes de la cúpula militar durante el Gobierno de Gustavo Petro.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Dicen dónde podrían tener a María Camila Pantoja, la subteniente secuestrada por el Eln)

En entrevista con Semana, González aseguró que, cuando se desempeñaba como jefe de Estado Mayor y comandante encargado del Comando de Contrainteligencia del Ejército, recibió preguntas sobre posibles irregularidades de algunos oficiales.

Entre los nombres que mencionó estaban los del general Eduardo Zapateiro, el general González Lamprea y el coronel Sarmiento.

Lee También

Según su relato, el interés consistía en establecer qué información tenía sobre esos uniformados, qué conocía de posibles irregularidades y qué datos podía suministrar a quienes estaban realizando las consultas.

El exoficial sostuvo que el coronel retirado Juan Carlos Mazo, quien se desempeñaba como asesor del entonces ministro Iván Velásquez, estaba detrás de esas solicitudes.

González afirmó que interpretó esos acercamientos como una forma de presión para obtener información de contrainteligencia sobre otros integrantes de la institución.

Cuando Semana le preguntó si ese procedimiento era legal, respondió que no y aseguró que las solicitudes se habrían hecho por fuera de los canales institucionales.

La comisión en Estados Unidos que, según el coronel, le suspendieron

En la misma entrevista, Tito González relató que tenía prevista una comisión en Estados Unidos cuando se produjeron los acercamientos relacionados con la información de contrainteligencia. Según su versión, esa comisión fue suspendida por orden del entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez.

El coronel retirado relacionó esa decisión con el contexto de las solicitudes que había recibido y aseguró que identificó un intento de presionarlo para que entregara información sobre otros oficiales.

González también manifestó que, por su experiencia y los cargos que había ocupado en contrainteligencia, quienes lo contactaron suponían que tenía acceso a información que podía resultarles útil.

En ese sentido, señaló que las consultas estaban relacionadas con posibles irregularidades de los militares mencionados, aunque no entregó detalles sobre la existencia de investigaciones concretas contra ellos.

Coronel retirado señaló a Iván Velásquez y Juan Carlos Mazo por manejo de inteligencia

Además de las solicitudes de información, Tito González aseguró que durante el Gobierno Petro se habría intentado conformar una estructura paralela para controlar los organismos de inteligencia y contrainteligencia del Estado.

Según el coronel retirado, esa iniciativa habría sido impulsada desde el Ministerio de Defensa por un grupo de asesores que buscaba tener incidencia sobre el flujo de información de diferentes organismos, incluida la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.