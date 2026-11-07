Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Fuerza Pública vivió un nuevo episodio de violencia este sábado 7 de noviembre en el departamento de Bolívar. En el municipio de Santa Rosa del Sur, instalaciones del cantón militar fueron objeto de un atentado ejecutado mediante el uso de drones equipados con explosivos, según información divulgada por la revista SEMANA. Estos artefactos fueron lanzados desde aeronaves no tripuladas directamente hacia la unidad militar, lo que obligó a que los soldados presentes respondieran de manera inmediata ante la amenaza.

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La Primera División del Ejército Nacional confirmó el ataque y lo calificó como un acto terrorista, tras constatar que fueron aeronaves no tripuladas las que transportaron y arrojaron los explosivos sobre el recinto castrense. Frente a la emergencia, la institución informó que de inmediato se activaron los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones, además de iniciar el proceso de verificación para precisar el alcance de los daños provocados. Aunque en los primeros reportes se especuló sobre posibles heridos entre los uniformados, hasta el momento no se había emitido un balance oficial acerca de lesionados ni sobre la magnitud exacta de las afectaciones materiales en el lugar.

El contexto en el que tuvo lugar este atentado es especialmente complejo, ya que el sur de Bolívar se caracteriza por la presencia de diferentes grupos armados ilegales. De acuerdo con las autoridades, en esta región actúan estructuras como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el Clan del Golfo. Tras el ataque, las fuerzas de seguridad adelantan labores de verificación para identificar a los autores materiales e intelectuales del atentado y esclarecer los detalles de cómo se desarrolló la acción.

En respuesta, las operaciones del Ejército han continuado en la región con miras a controlar la situación y garantizar la seguridad de la población y de las propias tropas. Las Fuerzas Militares se comprometieron a entregar información adicional en la medida en que avance la investigación y sea posible determinar con mayor precisión las consecuencias del atentado. Según SEMANA, estas medidas buscan contener la influencia de los grupos armados y restaurar la normalidad en la zona afectada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué grupos armados operan en el sur de Bolívar y cómo afectan la seguridad en la región?

De acuerdo con la información proporcionada por SEMANA y el Ejército Nacional, el sur de Bolívar es escenario de presencia de grupos armados ilegales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. Estos actores inciden negativamente en la seguridad local, promoviendo hechos violentos que afectan tanto a la población civil como a las instituciones del Estado.

¿Qué significa 'aeronaves no tripuladas' en el contexto militar de Colombia?

En este contexto, 'aeronaves no tripuladas' hace referencia a drones, es decir, dispositivos voladores controlados remotamente que pueden ser usados para diversas tareas, en este caso como plataformas para transportar y lanzar explosivos contra objetivos específicos, como instalaciones militares.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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