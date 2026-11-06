Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Cuatro hombres fueron judicializados por la Fiscalía General de la Nación, acusados de participar en el hurto de una considerable suma de dinero desde la cuenta bancaria de un hombre de 62 años residente en Ibagué, Tolima. De acuerdo con la información recogida en la investigación, el ilícito ocurrió el 12 de abril, fecha en la que Jeisson Fabián Garzón Rico, presuntamente, se aprovechó de la confianza de su padre bajo el pretexto de instalar en su teléfono celular una aplicación de transporte.

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La Fiscalía detalló que, una vez en poder del dispositivo, Garzón Rico habría accedido a la plataforma digital bancaria de su progenitor. Desde ese momento, comenzó a controlar la cuenta desde otro celular, facilitando así la ejecución de un conjunto de transferencias que, en total, alcanzaron los 17.500.000 pesos. Según datos oficiales de la investigación, los recursos fueron transferidos inicialmente a Kevin Julián Molina Vargas, Dilan Andrés Quiroga Montiel y Víctor Medardo Rubiano García.

La entidad reveló que, posteriormente, los fondos regresaron a manos de Garzón Rico a través de nuevas consignaciones realizadas por los otros tres involucrados. Esta cadena de movimientos dentro del sistema financiero se configuró como la base del caso presentado ante la justicia.

La captura de todos los implicados fue llevada a cabo con la colaboración entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Policía y el Ejército Nacional, en distintos puntos de Ibagué. Así lo indicó la Fiscalía, que además puntualizó que el operativo contó con apoyo de estas fuerzas para garantizar la aprehensión de los sospechosos.

En el desarrollo del proceso judicial, un fiscal adscrito a la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Tolima imputó los delitos de hurto por medios informáticos y semejantes, acceso abusivo a un sistema informático y violación de datos personales a los acusados. Ninguno de ellos aceptó los cargos formulados, de acuerdo con las declaraciones de la Fiscalía.

Por decisión de un juez de control de garantías, Jeisson Fabián Garzón Rico recibió medida de aseguramiento en su lugar de residencia. Los otros tres procesados, Molina Vargas, Quiroga Montiel y Rubiano García, siguen vinculados a la investigación penal, pendiente de resolución judicial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se realizó el hurto bancario en Ibagué según la Fiscalía?

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el hurto se efectuó cuando Jeisson Fabián Garzón Rico se valió de la confianza de su padre para tomar su teléfono celular, con la excusa de instalar una aplicación de transporte. Aprovechando ese acceso, ingresó a la plataforma bancaria de la víctima y efectuó transferencias por 17.500.000 pesos. El dinero fue enviado a otras tres personas, quienes después lo devolvieron a Garzón Rico mediante nuevas transferencias.

¿Qué delitos imputó la Fiscalía en el caso de hurto por medios informáticos en Ibagué?

La Fiscalía, a través de un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Tolima, imputó a los cuatro acusados los delitos de hurto por medios informáticos y semejantes, acceso abusivo a un sistema informático y violación de datos personales. Estos son cargos relacionados con el aprovechamiento ilegal de sistemas informáticos para apropiarse de recursos económicos sin consentimiento del titular.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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