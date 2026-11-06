Por: Portal Bogotá

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La construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá sigue su curso con nuevas intervenciones que buscan transformar la movilidad y facilitar la conectividad urbana para millones de ciudadanos. De acuerdo con información suministrada por "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa" y el portal oficial del Metro de Bogotá, a partir de la primera semana de noviembre de 2026 se implementó el cierre total del sendero peatonal provisional ubicado en el costado norte de la Estación 7. Esta estación se encuentra sobre la avenida Primero de Mayo con la carrera 52D, en el barrio El Tejar, dentro de la localidad de Puente Aranda.

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Este cierre forma parte fundamental de las actividades asociadas a la construcción de la estación, pues permite avanzar con labores como el izaje de las vigas cajón, una estructura clave para el desarrollo de la infraestructura del metro. El cierre se lleva a cabo en la conectante oriente-norte de la avenida Primero de Mayo con carrera 68, en un horario comprendido de 5:00 a. m. a 9:00 p. m., según las publicaciones oficiales del Metro de Bogotá en la red social X.

Ante la implementación de esta medida, las autoridades han enfatizado en la importancia de garantizar la movilidad de peatones y biciusuarios, quienes podrán circular por los senderos habilitados temporalmente en el sector. El Metro de Bogotá destacó, mediante sus canales oficiales de información, que preservar la seguridad y el flujo constante de los usuarios es una prioridad, además de recordar que estas intervenciones son cruciales para avanzar en la construcción de la Estación 7 y el desarrollo general de la primera línea.

Se recomienda a todos los peatones y biciusuarios que transitan por la zona utilizar exclusivamente los pasos y senderos señalizados, respetar la señalización instalada, acatar las indicaciones del personal en la zona de obra y abstenerse de ingresar a áreas delimitadas para construcción. Además, se sugiere planear los recorridos con anticipación y mantener la precaución al transitar por el sector intervenido.

De acuerdo con lo difundido por el Metro de Bogotá, estas acciones buscan no solo avanzar con eficiencia en la obra, sino también asegurar que la movilidad de la comunidad se mantenga en condiciones óptimas, minimizando al máximo las afectaciones diarias durante el tiempo que dure el cierre.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué cerraron el sendero peatonal de la Estación 7 del Metro de Bogotá?

El cierre total del sendero peatonal provisional en el costado norte de la Estación 7 del Metro de Bogotá se implementó para avanzar con labores fundamentales en la construcción de la estación, tales como el izaje de vigas cajón. Según la información oficial difundida por el Metro de Bogotá y “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, este tipo de cierres son necesarios para garantizar la seguridad en la zona y continuar con las actividades que permitirán completar la infraestructura del sistema de transporte.

¿Qué recomendaciones deben seguir peatones y biciusuarios durante el cierre del sendero en Bogotá?

Durante el cierre del sendero peatonal provisional en la Estación 7 de la Línea 1 del Metro de Bogotá, las autoridades recomiendan a peatones y biciusuarios utilizar solo los senderos habilitados, respetar toda la señalización y las instrucciones del personal en obra, evitar el ingreso a áreas restringidas y planear sus recorridos con antelación para desplazarse de manera segura y eficiente por el sector intervenido.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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