Por: Portal Bogotá

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La accesibilidad es una de las prioridades fundamentales en el diseño y construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá. Según la divulgación oficial citada en 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', la nueva línea está pensada para promover autonomía, seguridad e inclusión durante todos los recorridos. En la vida diaria, desplazarse por la ciudad puede ser una tarea desafiante para personas mayores, usuarios en silla de ruedas o madres y padres con coches de bebé. Sin embargo, la propuesta del Metro se ha estructurado precisamente para que todos puedan movilizarse de forma independiente y confiada.

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De acuerdo con la información de la Empresa Metro de Bogotá, la accesibilidad no es un complemento, sino un pilar desde la concepción del proyecto. Elementos como el diseño de estaciones, unidades móviles y sistemas de información han sido planeados para facilitar la experiencia de viaje a millones de ciudadanos. Leonidas Narváez, gerente general de la entidad, destacó: "Las estaciones, los trenes, así como los recorridos han sido concebidos para eliminar barreras y garantizar que más ciudadanos puedan desplazarse de manera autónoma, segura y cómoda por la ciudad".

Dentro del concepto de accesibilidad universal, se tienen en cuenta rutas libres de obstáculos, guías podotáctiles y franjas de advertencia para personas con discapacidad visual. También hay cruces peatonales semaforizados, separados del tránsito de bicicletas, señalización visible y apoyos sonoros. Según la Empresa Metro de Bogotá, estos sistemas están diseñados para facilitar la orientación y el desplazamiento de cualquier persona que requiera condiciones especiales.

Las intervenciones en el espacio público incluyen la adecuación de andenes y senderos peatonales, así como nuevas conexiones con el tejido urbano y sistemas inteligentes de iluminación y drenaje. Todas estas medidas buscan mejorar la movilidad, orientación y seguridad durante el trayecto, además de conservar en el tiempo los espacios intervenidos.

La accesibilidad también se refleja dentro de las propias estaciones, donde la Línea 1 contará con ascensores, escaleras mecánicas, corredores anchos y baños adaptados. Las rutas podotáctiles permitirán que personas con discapacidad visual se desplacen sin dificultad desde el ingreso a la estación hasta el abordaje del tren. Las estaciones, además, estarán equipadas con puertas automáticas, alarmas visuales y auditivas, interfonía y monitoreo permanente, lo que permitirá reaccionar oportunamente ante cualquier imprevisto y fortalecer la confianza de los usuarios.

Para que la información sea realmente accesible, el sistema ofrecerá señalización universal, braille, pictogramas, anuncios sonoros y pantallas visuales de alto contraste. Cada canal ha sido pensado para atender a los requerimientos específicos de diferentes tipos de usuario, otorgando mayor autonomía y seguridad a la experiencia de viaje.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué incluye la accesibilidad universal en la Línea 1 del Metro de Bogotá?

La accesibilidad universal en la Línea 1 del Metro de Bogotá contempla rutas libres de barreras, guías podotáctiles para personas con discapacidad visual, adecuación de andenes y senderos, cruces peatonales seguros y sistemas de información en formatos visual y auditivo. Todo el sistema está pensado para facilitar la movilidad de adultos mayores, personas con movilidad reducida, usuarios en sillas de ruedas y madres o padres con coches de bebé.

¿Cómo garantizan la seguridad de los usuarios en las estaciones del Metro de Bogotá?

La seguridad en las estaciones se garantiza mediante puertas automáticas sincronizadas con los trenes, alarmas visuales y auditivas, interfonía distribuida, monitoreo permanente y sistemas de información accesibles para todos los usuarios. Estos recursos permiten ofrecer atención rápida ante cualquier situación de emergencia y refuerzan la confianza durante el uso del sistema.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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