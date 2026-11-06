Por: Portal Bogotá

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La recuperación de las vías en Bogotá es una tarea continua que involucra varios sectores de la ciudad. De acuerdo con la información publicada por 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) está ejecutando intervenciones clave en las localidades de Engativá, Puente Aranda y Fontibón. El objetivo principal de estas obras es mejorar la movilidad y garantizar que las calles de los barrios se encuentren en condiciones óptimas para quienes las transitan a diario.

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En las localidades mencionadas, la UMV ha concentrado sus esfuerzos en tres barrios específicos: Normandía Occidental, La Alquería y Las Granjas de Techo. En La Alquería, ubicada en Puente Aranda, las labores se enfocan en la renovación de cerca de cinco cuadras, buscando impactar tanto en el estado físico de las calles como en la calidad de vida de los habitantes y personas que circulan por el lugar. En Las Granjas de Techo, que se encuentra en Fontibón, se intervino un hueco de gran tamaño que causaba dificultades de movilidad, especialmente para los residentes y transeúntes. Por otro lado, en Normandía Occidental, localidad de Engativá, los trabajos de mantenimiento han permitido mejorar una de las vías principales del sector.

La UMV, de acuerdo con el informe de 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', también atiende otras zonas de la ciudad bajo su plan de conservación de infraestructura vial. Además de los tres puntos principales, se adelantan acciones de mantenimiento en distintos barrios y corredores locales. Entre estos sectores se encuentran: Hoya Teusacá en Chapinero; Los Andes en Usme; Cañaveralejo y Olarte en Bosa; Gran Britalia en Kennedy; El Chanco, La Esperanza Norte y Terminal de Transportes en Fontibón; Ciudadela Colsubsidio en Engativá; Puerta del Sol en Suba; La Alquería y Pensilvania en Puente Aranda; además de Arborizadora Alta, Galicia, La Estancia, Bella Flor, Mochuelo Alto y Estrella del Sur en Ciudad Bolívar y Santo Domingo en Sumapaz.

Todas estas actividades forman parte de la estrategia de la UMV para dar respuesta a las necesidades de los barrios en materia de infraestructura, con el fin de mantener en buen estado la red vial y asegurar desplazamientos eficientes para todos los bogotanos.

¿Qué barrios de Bogotá están siendo intervenidos por la Unidad de Mantenimiento Vial?

Según el portal 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', los barrios que actualmente están recibiendo obras de mantenimiento son Normandía Occidental en Engativá, La Alquería en Puente Aranda y Las Granjas de Techo en Fontibón. Además, se desarrollan intervenciones en sectores como Hoya Teusacá (Chapinero), Los Andes (Usme), Cañaveralejo y Olarte (Bosa), Gran Britalia (Kennedy), El Chanco, La Esperanza Norte y Terminal de Transportes (Fontibón), Ciudadela Colsubsidio (Engativá), Puerta del Sol (Suba), La Alquería y Pensilvania (Puente Aranda), Arborizadora Alta, Galicia, La Estancia, Bella Flor, Mochuelo Alto, Estrella del Sur (Ciudad Bolívar) y Santo Domingo (Sumapaz).

¿Cuál es el objetivo de las intervenciones viales realizadas por la UMV en Bogotá?

La finalidad principal de las obras que adelanta la Unidad de Mantenimiento Vial es mejorar la movilidad en los diferentes barrios de Bogotá y conservar las vías en óptimas condiciones. De acuerdo con el reporte de 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', estas acciones buscan responder a las necesidades de los barrios y asegurar que tanto residentes como demás actores viales cuenten con infraestructura adecuada para sus desplazamientos cotidianos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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