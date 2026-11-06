Una falsa propuesta laboral terminó convirtiéndose en un caso de secuestro extorsivo en Bogotá. Dos mujeres que viajaron desde Medellín con la expectativa de trabajar como damas de compañía en una fiesta fueron engañadas, retenidas y amenazadas por un grupo de personas que exigía dinero a sus familiares para permitirles recuperar la libertad.

Sigue a PULZO en Discover

El caso fue conocido luego de una operación del Gaula de la Policía Metropolitana de Bogotá, que permitió ubicar el vehículo en el que permanecían las víctimas y rescatarlas. Durante el procedimiento también fueron capturadas en flagrancia tres personas, señaladas de pertenecer a una organización delincuencial conocida como ‘Los del Cerro’.

(Lea también: Dicen dónde podrían tener a María Camila Pantoja, la subteniente secuestrada por el Eln)

De acuerdo con la investigación, las mujeres recibieron una oferta de trabajo para asistir a un evento privado en la capital. Una vez llegaron al aeropuerto internacional El Dorado, fueron recogidas por quienes supuestamente las habían contactado y posteriormente trasladadas hasta el sector del cerro de Guadalupe.

Lee También

Según el reporte de las autoridades, las víctimas permanecieron aproximadamente 24 horas dentro de un taxi, mientras sus captores buscaban obtener dinero a cambio de su liberación.

Durante el cautiverio, los responsables se comunicaron con los familiares de las mujeres mediante videollamadas y mensajes amenazantes. En esas comunicaciones exigieron 35 millones de pesos para dejarlas en libertad.

La situación fue puesta en conocimiento de las autoridades, que iniciaron las labores de búsqueda e investigación para establecer dónde se encontraban las víctimas y quiénes estaban detrás de las exigencias económicas.

El operativo fue adelantado por el Gaula, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, en el marco de la operación Kratos. Las autoridades lograron localizar el taxi y rescatar a las dos mujeres, quienes fueron puestas a salvo.

Capturaron a tres presuntos integrantes de ‘Los del Cerro’

En el procedimiento fueron detenidas tres personas: dos ciudadanos venezolanos y uno colombiano, quienes serían integrantes de la estructura delincuencial ‘Los del Cerro’.

De acuerdo con las pesquisas, esta organización estaría relacionada con secuestros extorsivos y otros delitos asociados con la modalidad conocida como paseo millonario.

Los investigadores también establecieron que los presuntos integrantes utilizaban ofertas laborales falsas para atraer a sus víctimas, especialmente mujeres. Una vez conseguían establecer contacto y concretar los encuentros, las retenían y presionaban a sus familiares para obtener dinero.

Además, las autoridades investigan la posible participación de esta estructura en, al menos, otros dos hechos delictivos registrados durante octubre de 2026 en el mismo sector de Bogotá.

Las rentas criminales que se le atribuyen al grupo superarían los 20 millones de pesos, según los hallazgos de la investigación.

Durante el procedimiento, los uniformados incautaron un arma de fuego, un arma cortopunzante, tres teléfonos celulares y un vehículo. Estos elementos quedaron a disposición de las autoridades como parte del material relacionado con el caso.

(Vea también: “Mi novio me secuestró y me abusó”: duro relato de joven que vivió calvario por 20 días)

Los tres capturados fueron puestos a disposición de la justicia por los delitos de secuestro extorsivo y porte de armas de fuego. Posteriormente, un juez de la República les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

La Policía Metropolitana de Bogotá indicó que continuará las investigaciones para identificar posibles conexiones de ‘Los del Cerro’ con otros hechos criminales y desarticular las estructuras dedicadas a esta modalidad delictiva.

* Pulzo.com se escribe con Z