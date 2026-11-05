El futuro de los dos perros de razas pomerania y pitbull, identificados como Milo y Rimmy, que fueron abandonados el pasado martes 29 de septiembre en las instalaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá por pasajeros procedentes de Miami con destino a Cali, continúa bajo análisis institucional. Mientras los supuestos propietarios han intentado reclamar a los animales argumentando que el abandono obedeció a un engaño por parte de la empresa encargada de su transporte internacional, el caso quedó sujeto a las determinaciones de un proceso policivo en marcha.

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De acuerdo con la información entregada por Citynoticias este miércoles 4 de noviembre, la custodia formal de los caninos recayó en manos del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA). Yuly Patricia Castro Beltrán, jefa de la oficina jurídica de la entidad, precisó que la función principal del organismo se limita a custodiar a aquellos animales que son entregados formalmente por las autoridades competentes, como la Policía Nacional o los inspectores de convivencia y paz, quienes ejecutan la aprehensión material preventiva.

La funcionaria detalló el paso a paso de la ruta de atención institucional: una vez se produce la aprehensión por parte de la autoridad, los ejemplares son remitidos al IDPYBA para garantizarles atención médico-veterinaria y su resguardo, preparándolos para procesos de adopción o los que correspondan en el marco legal. Sin embargo, Castro enfatizó que el instituto carece de la facultad jurídica para restituir las mascotas o aplicar sanciones por maltrato, aclarando que dicha responsabilidad recae de manera exclusiva en los inspectores de policía, quienes tienen la competencia para definir la tenencia o posibles multas.

Por lo pronto, el procedimiento sobre los canes continúa a la espera del dictamen definitivo por parte de la autoridad competente, mientras las instancias distritales garantizan el bienestar físico y la atención especializada de las mascotas mientras se resuelve su situación jurídica.

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