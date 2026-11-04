Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Mayor de Bogotá, mediante el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, conocido por sus siglas IDPYBA, ha anunciado la apertura de nuevos cupos para la esterilización gratuita de perros y gatos en el punto fijo de la Unidad de Cuidado Animal, ubicada en la carrera 106a # 67-02, en el barrio El Muelle, localidad de Engativá. Según información oficial publicada en la red social X de Protección Animal Bogotá, estas jornadas de esterilización buscan avanzar en el control de la sobrepoblación de caninos y felinos en la capital.

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De acuerdo con los datos del IDPYBA, las esterilizaciones se realizarán entre el 9 y el 13 de noviembre de 2026, ofreciendo cada día un total de 145 cupos. Cada persona interesada podrá solicitar un máximo de dos cupos al mes, utilizando su documento de identidad, a través del portal de agendamiento de turnos del IDPYBA. Esta metodología permite gestionar de manera más organizada la asistencia de los solicitantes y asegurar que más ciudadanos accedan al servicio.

El proceso de esterilizar a perros y gatos, además de contribuir al control de la población animal, representa múltiples beneficios para las mascotas. Según el IDPYBA, la cirugía ayuda a prevenir enfermedades como infecciones uterinas en hembras, tumores mamarios y problemas hormonales en machos. También puede influir positivamente en su comportamiento, reduciendo conductas agresivas o inadecuadas.

La Unidad de Cuidado Animal, como lo define el IDPYBA, representa un espacio destinado a la valoración y atención integral de perros y gatos rescatados. En estas instalaciones, los animales pasan por una revisión completa realizada por médicos veterinarios, especialistas en comportamiento animal y profesionales en nutrición. Ese proceso determina su salud y bienestar, y, si es necesario, da inicio a tratamientos o rehabilitación física, comportamental y emocional. Tras la recuperación, los animales son integrados a los programas de Adopciones y Hogares de Paso, procurando su reubicación en hogares responsables, bien sea en la misma unidad o en jornadas de adopción organizadas en la ciudad.

Con este tipo de estrategias, según la información proporcionada por el IDPYBA, Bogotá fortalece su compromiso por el bienestar animal y establece alternativas de acceso gratuito para que la ciudadanía contribuya de manera activa al control y protección de la fauna doméstica en la capital.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo agendar un turno para esterilización gratuita de mascotas en Bogotá?

Para agendar un turno, usted debe ingresar al portal de agendamiento de turnos del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), donde podrá seleccionar el día disponible y completar el proceso con su documento de identidad. Se permite solicitar máximo dos cupos mensuales por persona.

¿Qué servicios ofrece la Unidad de Cuidado Animal (UCA) en Bogotá?

La Unidad de Cuidado Animal, perteneciente al IDPYBA, ofrece valoración y atención integral a perros y gatos rescatados, garantizando revisión médica veterinaria, evaluación comportamental y nutricional, así como tratamientos o rehabilitación cuando es necesario. También facilita la adopción y el programa de Hogares de Paso para encontrarles un nuevo hogar responsable.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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