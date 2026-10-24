Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La ciudad de Ibagué será escenario de una iniciativa que busca transformar la vida de decenas de animales y familias. El Centro de Atención y Protección Animal (CAPA) llevará a cabo una jornada de adopción este sábado 24 de octubre en el centro comercial La Estación, evento previsto entre las 9:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía. La jornada está diseñada para que quienes estén considerando sumar un nuevo integrante a su hogar puedan conocer de cerca a los perros y gatos que esperan por un hogar definitivo.

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De acuerdo con la información suministrada por CAPA, el proceso de adopción tiene requisitos claros: los interesados deben presentar fotocopia de la cédula y de un recibo de servicio público. Estos documentos permiten comprobar la identidad y el domicilio del potencial adoptante, asegurando así que los animales sean entregados a entornos responsables. Dixon Mendoza, asesor del CAPA, hizo un llamado a la ciudadanía para que se acerque y conozca personalmente a los animales disponibles durante el evento, enfatizando en la importancia de asumir el compromiso del cuidado.

La adopción responsable implica más que la incorporación de un animal a la familia. Según lo explicado en la convocatoria, quienes deseen participar deben considerar su disposición y capacidad para proveer alimento, atención veterinaria, protección y compañía a lo largo de toda la vida del animal. Con esta premisa, la jornada está pensada no solo como una oportunidad para llevar un animal a casa, sino también como un espacio pedagógico donde los asistentes podrán interiorizar la importancia del bienestar animal antes de tomar una decisión definitiva.

El CAPA reconoce en sus palabras la importancia de conectar a los ‘peluditos’—como suelen denominar cariñosamente a perros y gatos—con personas que realmente estén preparadas para asumir un compromiso a largo plazo. Así, la invitación no es solo a adoptar, sino también a reflexionar y garantizar que cada animal recibido tendrá una vida llena de cuidado y cariño en su nuevo hogar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para adoptar un perro o gato en la jornada de CAPA en Ibagué?

De acuerdo con la información facilitada por el Centro de Atención y Protección Animal, quienes deseen adoptar durante la jornada deben presentar una fotocopia de la cédula y de un recibo de servicio público. Estos documentos permiten comprobar la identidad y el domicilio, aumentando la seguridad para los animales y las familias adoptantes.

¿Qué implica la adopción responsable de un animal según el CAPA?

La adopción responsable, según el CAPA, abarca la provisión de alimento, atención veterinaria, protección y acompañamiento durante toda la vida del animal. Antes de tomar la decisión de adoptar, se invita a los asistentes a reflexionar sobre su capacidad de comprometerse con todas las necesidades que tiene un perro o gato en el hogar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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