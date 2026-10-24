Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La repentina partida de Stiven Castillo, quien era dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), ha dejado una huella profunda en sus seres queridos y colegas. Su fallecimiento ocurrió a causa de un accidente de parapente en Ibagué, un hecho que conmocionó no solo a su círculo cercano, sino también a quienes conocieron la noticia. Daniela Barreto, una de sus amigas más cercanas, le dedicó un sentido mensaje de despedida que retrata la personalidad, las pasiones y los momentos compartidos con Stiven. Sus palabras evocan la alegría y el amor que él transmitía mientras perseguía aquello que más amaba: volar entre las nubes.

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En su mensaje, Daniela recuerda cómo Stiven disfrutaba entregar afecto, compañía y alegría a quienes lo rodeaban. Agradece los diversos momentos vividos juntos y afirma que quienes tuvieron la fortuna de compartir con él pueden dar fe de su calidez y bondad. Expresó que, aunque su ausencia fue repentina, el recuerdo de su amigo perdurará en el corazón de todos aquellos que lo conocieron, especialmente por el entusiasmo que mostraba al practicar parapente. Según el conmovedor mensaje publicado por su amiga, Stiven será recordado siempre como una persona amorosa, amable y feliz.

El accidente que le costó la vida a Stiven Castillo ocurrió el jueves 22 de octubre, alrededor del mediodía, cuando practicaba parapente. Como informan fuentes citadas en la nota, tras el incidente varias personas auxiliaron al joven y lo trasladaron a la clínica Keralty, ubicada en la calle 60 de Ibagué. A pesar de recibir atención médica, su estado de salud se deterioró rápidamente y fue confirmada su muerte cerca de las 8:00 de la noche de ese mismo día. Este hecho generó tristeza y pesar tanto entre sus familiares como entre compañeros del INPEC y amigos.

Hasta el momento, las causas exactas del accidente no han sido esclarecidas y se espera que las autoridades brinden más información sobre lo ocurrido. Por ahora, el legado de Stiven Castillo permanece en los recuerdos y mensajes de quienes lo consideraban un ejemplo de pasión y alegría. Su historia resalta la importancia de las conexiones humanas y la huella imborrable que dejan las personas dedicadas a lo que aman.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue el accidente de parapente de Stiven Castillo en Ibagué?

Stiven Castillo sufrió un accidente mientras practicaba parapente en Ibagué pasado el mediodía del jueves 22 de octubre. Tras ser auxiliado y trasladado a la clínica Keralty para recibir atención médica, su estado de salud se agravó y falleció en la noche del mismo día. Hasta ahora, las autoridades no han revelado las causas exactas del accidente.

¿Qué hacía Stiven Castillo antes de su fallecimiento en Ibagué?

De acuerdo con la información publicada, Stiven Castillo estaba practicando parapente, una actividad que disfrutaba profundamente y por la que sentía gran pasión. Fue durante esa práctica que ocurrió el accidente que terminó en su lamentable fallecimiento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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