Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La ciudad de Ibagué se prepara para acoger, por primera vez en su historia, el Desfile de Traje Artesanal, uno de los eventos más representativos del Concurso Nacional de Belleza. La noticia fue confirmada en un video donde la alcaldesa Johana Aranda apareció junto a Raimundo Angulo Pizarro, presidente del reconocido certamen desde 1996. Ambos directivos destacaron la importancia de que la capital tolimense haya sido escogida para esta celebración, que reúne las expresiones culturales ligadas a la belleza y el folclor de Colombia, según publicaron medios como El Nuevo Día.

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Durante la grabación compartida por autoridades municipales, Johana Aranda agradeció a Raimundo Angulo la elección de Ibagué como sede y expresó su orgullo por recibir una actividad que, en sus palabras, permitirá mostrar la riqueza cultural de diferentes regiones del país. "Gracias, rey, por pensar en nosotros", afirmó la mandataria, al comentar que espera que la llegada del desfile sirva para evidenciar la tradición, el talento artesanal y la diversidad cultural de la ciudad.

Por su parte, Raimundo Angulo valoró la acogida de la administración local y resaltó que el Desfile de Traje Artesanal representa "la expresión de la belleza de todo un país". El directivo refirió que la colaboración institucional facilita el encuentro de participantes y asistentes, quienes disfrutarán de las prendas diseñadas con técnicas artesanales e inspiradas en diversos territorios nacionales.

De acuerdo con El Nuevo Día, el evento se realizará el viernes 6 de noviembre, en la Concha Acústica Garzón y Collazos. El ingreso será gratuito hasta completar el aforo y permitirá observar a las candidatas del Concurso Nacional de Belleza portando trajes que reflejan la identidad de múltiples regiones. Este desfile hace parte de la agenda prevista entre el 5 y el 8 de noviembre, un cronograma que incluye otros encuentros de música y folclor, con el propósito de impulsar la llegada de turistas y dinamizar sectores como el comercio local.

La expectativa es alta entre las autoridades y ciudadanos, quienes ven en este evento una oportunidad para seguir consolidando a Ibagué como referente cultural y turístico del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo será el Desfile de Traje Artesanal del Concurso Nacional de Belleza en Ibagué?

El Desfile de Traje Artesanal está programado para el viernes 6 de noviembre en la Concha Acústica Garzón y Collazos. De acuerdo con la información proporcionada por El Nuevo Día y las autoridades municipales, el ingreso será gratuito hasta ocupar el aforo disponible, en el marco de una agenda cultural que se extenderá del 5 al 8 de noviembre.

¿En qué consiste el Desfile de Traje Artesanal del Concurso Nacional de Belleza?

El Desfile de Traje Artesanal es una actividad del Concurso Nacional de Belleza donde las candidatas lucen prendas creadas con técnicas artesanales e inspiradas en la identidad cultural de distintas zonas de Colombia. Según explicaron Johana Aranda y Raimundo Angulo, el evento busca destacar la riqueza regional y los saberes de los artesanos, al tiempo que fomenta el turismo y el intercambio cultural en ciudades como Ibagué.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En Manizales, el nuevo puente de cristal del Bulevar de Chipre se roba todas las miradas. Una obra moderna que conecta arte, turismo y sostenibilidad, con vistas de 360° al Eje Cafetero. Diseñado con pisos transparentes y zonas culturales, este espacio marca un nuevo comienzo para la ciudad, impulsando su economía y atrayendo viajeros de todo el país. También, y a solo unas horas de Bogotá, otro rincón conquista a los turistas: el pueblo con el letrero más grande de Colombia, famoso por su imponente “Cascada del Amor” en Macanal (Boyacá).