Estados Unidos anunció este jueves la revocatoria de visas de 21 ciudadanos colombianos, entre ellos el expresidente de Ecopetrol Ricardo Roa y el exrepresentante a la Cámara Wadith Manzur.

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La medida fue comunicada por el Departamento de Estado y hace parte de la política de Washington contra personas extranjeras que, según su gobierno, mediante actividades relacionadas con corrupción o narcotráfico, afectan a gobiernos democráticamente elegidos en el hemisferio.

Además de Roa y Manzur, la decisión incluye al alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña; la representante electa Karen Manrique; el exsenador Julio Elías Chagüi; la exsenadora Liliana Bitar y el excongresista y exalcalde de Envigado José Ignacio Mesa. Las restricciones también alcanzan a familiares de los sancionados.

Washington señaló que la medida responde a la ampliación de su campaña contra la corrupción y el narcotráfico en América Latina, en el marco de la iniciativa denominada Escudo de las Américas, promovida por el presidente Donald Trump.

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El Departamento de Estado también destacó la cooperación con Colombia y afirmó que respalda los esfuerzos del Gobierno para combatir la influencia criminal en instituciones como los tribunales, la Policía y el Congreso.

La decisión representa una nueva acción de presión diplomática de Estados Unidos hacia figuras políticas colombianas.

Entre los afectados por la decisión de Estados Unidos hay varias figuras que, en distintos momentos, tuvieron vínculos políticos o fueron cercanas al entorno del expresidente Gustavo Petro.

Entre ellos se encuentra Ricardo Roa, quien además de haber sido presidente de Ecopetrol fue gerente de la campaña presidencial de Petro en 2022. También aparecen otros excongresistas y dirigentes que tuvieron relación con sectores políticos cercanos al anterior Gobierno.

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