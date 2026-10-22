Comprar en internet sin tener que digitar manualmente los dieciséis números de la tarjeta de crédito o débito se ha convertido en una prioridad para los consumidores colombianos, un mercado que acaba de marcar un hito importante en la materia. La multinacional de pagos digitales Visa anunció que el país superó la barrera de los 5 millones de tarjetas registradas en Click to Pay, una solución tecnológica diseñada para agilizar las transacciones electrónicas y blindar a los usuarios frente al fraude cibernético.

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El crecimiento de esta herramienta responde a una tendencia clara en el comportamiento de compra nacional, donde el uso de alternativas sin contacto ya es una costumbre masiva en los establecimientos físicos. De acuerdo con cifras de la industria, más del 93 % de las transacciones presenciales en Colombia se realizan mediante tecnología contactless, una tasa que posiciona al país entre los líderes de América. No obstante, el comercio electrónico históricamente ha tropezado con barreras de fricción, como el abandono de carritos virtuales debido a lo engorroso que resulta rellenar formularios de pago y contraseñas en cada tienda virtual.

Frente a este escenario, Carlos Tovar, vicepresidente de Producto e Innovación para la Región Andina de Visa, destacó el impacto de la cifra alcanzada en el territorio nacional: “Alcanzar cinco millones de tarjetas registradas en Click to Pay en Colombia representa un hito importante en la evolución de los pagos digitales del país. Este logro demuestra cómo la innovación puede simplificar la experiencia de compra en línea, aumentar la seguridad de las transacciones y fortalecer la confianza de los consumidores en el ecosistema digital”, afirmó el directivo al evaluar el comportamiento del sistema.

Desde la perspectiva de los comercios y las tiendas virtuales, la implementación de este tipo de pasarelas simplificadas incide directamente en los indicadores financieros. Según datos revelados por la compañía, el uso de esta tecnología puede reducir de manera significativa el tiempo de pago y elevar en promedio 10 puntos porcentuales las tasas de autorización, lo que se traduce en menos transacciones rechazadas, menor índice de carritos abandonados y un incremento en las ventas concretadas.

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En el flanco de la seguridad, uno de los temores más recurrentes de los compradores al navegar por internet, la plataforma introduce barreras tecnológicas avanzadas. La herramienta evita que los datos reales del plástico queden expuestos o se compartan directamente con los comercios en cada operación. Datos de la compañía indican que este blindaje puede disminuir hasta en un 91 % el fraude en transacciones digitales frente al ingreso manual tradicional de los datos. Adicionalmente, el sistema ya integra en el país herramientas como Visa Payment Passkey, que permite certificar la identidad del usuario mediante biometría —ya sea reconocimiento facial o huella digital—, eliminando la necesidad de recordar contraseñas complejas o esperar códigos de un solo uso por mensajes de texto.

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