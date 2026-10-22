Elon Musk impulsa la posibilidad de fusionar Tesla y SpaceX, una operación que podría convertirse en la mayor fusión corporativa de la historia y crear un gigante valorado en unos US$ 3,5 billones.

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Los consejos de administración de ambas compañías ya habrían formado comités especiales para estudiar el acuerdo, aunque Musk reconoció que no puede participar directamente en las discusiones por su conflicto de intereses.

La unión integraría negocios de vehículos eléctricos, baterías, cohetes, satélites, inteligencia artificial, centros de datos y robots humanoides.

La estrategia estaría enfocada en aprovechar la conexión entre estas tecnologías para desarrollar sistemas de IA, vehículos autónomos y servicios de computación espacial.

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El interés por la operación aumentó después de que SpaceX reportara resultados superiores a las expectativas.

La compañía registró ingresos netos de US$ 4.400 millones en el trimestre terminado en septiembre, un crecimiento de 161% interanual. Su negocio de inteligencia artificial alcanzó US$ 7.560 millones y Starlink llegó a 13,6 millones de suscriptores.

Una eventual fusión elevaría a Tesla y SpaceX hasta el quinto lugar entre las empresas más valiosas de Estados Unidos, solo detrás de Nvidia, Apple, Alphabet y Microsoft.

Analistas e inversionistas consideran que la integración permitiría a Musk consolidar bajo una misma compañía buena parte de sus apuestas tecnológicas.

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