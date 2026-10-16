Tesla presentó una nueva generación de su deportivo eléctrico Roadster con una demostración que llamó la atención por sus maniobras aéreas. El vehículo se elevó sobre una fila de automóviles y camiones, giró en el aire y aterrizó durante una exhibición realizada en Texas el jueves 15 de octubre.

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(Vea también: Tesla activó servicio en Colombia que muchos llevaban esperando hace rato y ya hay reacciones)

La demostración mostró una apuesta tecnológica que va más allá de la velocidad habitual de un automóvil deportivo. El nuevo modelo incorpora propulsores desarrollados con tecnología de SpaceX, la compañía aeroespacial de Elon Musk, para permitir elevaciones y movimientos controlados en el aire.

Las imágenes de la presentación circularon en redes sociales y mostraron al Roadster subir por una rampa curva hasta quedar invertido antes de impulsarse y completar una maniobra aérea. Aunque la exhibición mostró que el prototipo puede elevarse durante pruebas controladas, esto no significa que funcione como una aeronave ni que pueda volar libremente por las vías públicas.

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Real life, baby https://t.co/3QEqn18wig — Tesla (@Tesla) October 16, 2026

¿Qué se sabe de la velocidad y la producción del Roadster?

Tesla anunció que el deportivo podrá acelerar de cero a 60 millas por hora —cerca de 97 kilómetros por hora— en menos de un segundo y superar los 370 kilómetros por hora de velocidad máxima. Estas cifras hacen parte de las prestaciones comunicadas por la empresa y deberán contrastarse con el modelo que llegue a producción.

La compañía prevé comenzar la producción en 2028. El proyecto acumula varios años de retraso: Tesla presentó una primera versión del Roadster en 2017 y entonces esperaba que estuviera disponible para los compradores en 2020.

En cuanto al precio, la nota de Noticias RCN calculó que podría rondar los 200.000 dólares, equivalentes a más de 630 millones de pesos colombianos. Sin embargo, los reportes más recientes sobre la presentación señalan que Tesla todavía no ha confirmado un precio definitivo para el modelo de producción.

OMG… the Tesla Roadster just went upside down on a half pipe and landed! https://t.co/RK70RHeP5V — Teslaconomics (@Teslaconomics) October 16, 2026

La relación entre Tesla y SpaceX

La tecnología que permite las maniobras aéreas es uno de los aspectos más llamativos del nuevo Roadster. El desarrollo combina el trabajo de Tesla en vehículos eléctricos con sistemas de propulsión asociados a SpaceX, empresa que también pertenece a Elon Musk.

El deportivo forma parte de una apuesta por exhibir capacidades tecnológicas que van más allá del rendimiento tradicional en carretera. No obstante, la presentación fue una demostración en condiciones controladas y no constituye una prueba de que las maniobras puedan hacerse de forma segura en el tránsito cotidiano.

La llegada del modelo al mercado dependerá de su desarrollo y de las condiciones necesarias para su comercialización. Por ahora, Tesla sitúa el inicio de la producción en 2028, después de casi una década desde la presentación de la primera versión de esta nueva generación.

Reacciones al lanzamiento del Tesla Roadster La demostración del nuevo Tesla Roadster despertó asombro, entusiasmo y también inquietudes entre quienes vieron las imágenes. Algunos usuarios celebraron la tecnología y calificaron la presentación como una muestra de lo que podría deparar el futuro de los automóviles. “¡Increíble! Realmente estamos viviendo en el futuro. ¡Qué tiempo para estar vivos! ¡La mejor demostración de producto de la historia!”, comentó uno de los usuarios, entusiasmado con la exhibición. Otro admitió que la escena le provocó una reacción tan intensa que terminó gritando y riéndose mientras la veía. Sin embargo, no todos se centraron en las posibilidades tecnológicas. Algunos plantearon dudas sobre la seguridad de un vehículo capaz de elevarse y ejecutar maniobras aéreas, especialmente ante situaciones inesperadas en carretera. Uno de los comentarios preguntó qué ocurriría si el sistema se activara al salir de un paso elevado o cerca de un precipicio, mientras otro se preguntó si podría ayudar a amortiguar un impacto. También hubo espacio para las referencias al cine. “Sé qué coche va a tener James Bond en la nueva película de 007”, escribió otro usuario, al comparar las capacidades del deportivo con las escenas de acción de las películas del agente británico. Las reacciones reflejan dos caras de la presentación: la fascinación por una tecnología poco habitual en un automóvil y las preguntas sobre su utilidad y seguridad fuera de una demostración controlada.

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