Por: El Espectador

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Un reciente estudio dirigido por Steven Moran y Tiena Danner de la Universidad de Neuchâtel, junto a Marcia Ponce de León y Christoph Zollikofer de la Universidad de Zúrich, revela que las diferencias anatómicas en el tracto vocal de cada persona influyen directamente en la forma en la que suenan las vocales. De acuerdo con el artículo publicado en PLOS Biology, aunque las personas tienden a compensar su anatomía particular –como el tamaño o la forma del paladar, la lengua y la faringe– durante el habla, esa compensación nunca es totalmente perfecta. Esto deja una huella característica y medible en la pronunciación de las vocales, algo que, según Steven Moran, ha sido consistentemente evidente en sus investigaciones, que ya en 2019 también relacionaron la evolución de ciertos sonidos del lenguaje con cambios en la mordida derivados de la dieta humana, como fue reseñado por la misma fuente en Science.

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En este nuevo trabajo, los investigadores analizaron videos de resonancia magnética en tiempo real de 32 hablantes de inglés estadounidense. Mientras pronunciaban las cinco vocales básicas, fueron observados 95 puntos del tracto vocal, desde los labios hasta las vértebras del cuello, comparando la configuración anatómica exacta con el sonido emitido en el mismo momento. Aunque hicieron el esfuerzo de compensar individualmente su anatomía para sonar igual, la adaptación fue incompleta, y la forma del tracto vocal explicó cerca de la mitad de las diferencias acústicas entre las personas. Este hallazgo sugiere, según los autores, que el cambio lingüístico tendría una base tanto biológica como cultural. Así proponen un modelo biocultural donde la anatomía influye en la variación del habla, mientras que las necesidades comunicativas y la tradición cultural determinan cuáles de esas diferencias perduran o se pierden en las lenguas.

Para ampliar su análisis, el equipo comparó patrones vocales en casi 20.000 grabaciones de 3.867 personas que hablaban diez idiomas diferentes, como euskera, italiano, ruso e hindi. Encontraron que la variación entre lenguas es proporcional a la que existe entre hablantes de una misma lengua. Sin embargo, las influencias externas, como el contacto y el bilingüismo, terminan pesando tanto como la biología. Un ejemplo citado fue el euskera, que, pese a no estar emparentado con el español, agrupa sus vocales junto a las de lenguas romances debido a siglos de contacto, como explicó Moran a SINC. Ander Egurtzegi, del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, señala limitaciones del estudio, principalmente en la representatividad de las lenguas y en la postura de los hablantes durante la grabación. Moran recalca que, aunque los resultados animan a pensar que lo mismo ocurriría en hispanohablantes, se requieren más datos y tecnologías avanzadas para comprobarlo en distintas lenguas.

*Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo influye la anatomía del tracto vocal en la evolución de las lenguas?

Según el estudio citado por SINC, la anatomía del tracto vocal de cada persona influye en la manera en la que pronunciamos las vocales, ya que aunque podemos compensar nuestras diferencias anatómicas al hablar, esa compensación no es absoluta. El modelo propuesto por los investigadores sugiere que la anatomía proporciona una base biológica que, junto con factores culturales y sociales, contribuye a la variación y evolución de los sonidos en las lenguas humanas.

¿Por qué las diferencias en las vocales del euskera se parecen a las de las lenguas romances?

En los análisis de Danner mencionados por SINC, se observa que el euskera, a pesar de ser una lengua aislada, comparte ciertas similitudes en las vocales con el español y otras lenguas romances. Los expertos atribuyen esto más a la historia de contacto y bilingüismo prolongado que a cuestiones anatómicas. Siglos de convivencia y el intercambio cultural han influido en la pronunciación, superando incluso la barrera de no compartir raíces lingüísticas directas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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