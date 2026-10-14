Por: El Espectador

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Dos hombres fueron rescatados este miércoles tras ser arrastrados por la corriente de un canal en Bogotá, gracias a la intervención oportuna de uniformados de la Policía Nacional y la colaboración de ciudadanos y el Cuerpo Oficial de Bomberos. Según información oficial, la emergencia se presentó en el canal de la NQS —nombre con el que se conoce a la avenida Norte-Quito-Sur— y los afectados recorrieron alrededor de 20 cuadras debido a la fuerza del caudal antes de que la ayuda pudiera alcanzarlos.

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El hecho tuvo lugar en las inmediaciones de la carrera 30 con calle 48, un sector transitado de la ciudad. Allí, una patrulla de vigilancia que se encontraba en su rutina diaria atendió el llamado ciudadano y se desplazó rápidamente hasta el sitio, encontrando a los dos hombres en una situación crítica dentro del agua. Uno de los uniformados logró identificar un punto desde el cual era posible acceder al canal, mientras su compañero, junto con algunos habitantes del sector y los Bomberos, organizaron el rescate utilizando una cuerda para poner a salvo a los afectados.

Luego de ser sacados del agua, ambos fueron trasladados a un centro de atención médica para la respectiva valoración de su estado de salud. El procedimiento fue reportado además por Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, quien destacó la rápida acción de los organismos de socorro y del personal de la Secretaría Distrital de Salud, quienes brindaron asistencia a las víctimas pocos minutos después del rescate.

El dramático episodio quedó registrado en video gracias a ciudadanos que circulaban por la zona; las imágenes muestran los momentos de mayor tensión durante la operación de rescate. El incidente se registró en medio de una jornada lluviosa en la capital, escenario que coincidió con manifestaciones convocadas por organizaciones sociales, sindicatos y estudiantes, quienes marchaban hacia la Plaza de Bolívar. Como resultado de estas precipitaciones se presentaron múltiples encharcamientos e inundaciones, lo que complicó aún más la movilidad en distintas vías principales de la ciudad.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado si fueron las intensas lluvias las que provocaron la caída de los hombres al canal ni han establecido en detalle cómo ocurrió el accidente. La incertidumbre permanece sobre las circunstancias que llevaron a que ambas personas terminaran en el agua.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue el rescate de los hombres en el canal de Bogotá según la Policía Nacional?

De acuerdo con el informe de la Policía Nacional citado en la noticia, el rescate inició cuando una patrulla fue alertada de que dos hombres estaban siendo arrastrados por la corriente en el canal de la NQS. Uno de los policías identificó un punto de ingreso y, junto con su compañero, Bomberos y ciudadanos, utilizaron una cuerda para alcanzar y sacar a los afectados, logrando ponerlos a salvo luego de aproximadamente 20 cuadras siendo arrastrados por el caudal.

¿Qué generaron las lluvias en Bogotá durante la jornada del rescate en el canal?

Según lo informado por El Espectador, las lluvias registradas ese miércoles en Bogotá causaron múltiples encharcamientos e inundaciones en diferentes corredores viales. Esto coincidió con manifestaciones sociales, lo que produjo lentitud e inconvenientes en la movilidad de la ciudad durante la emergencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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