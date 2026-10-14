Dos policías de la estación Teusaquillo en Bogotá se lanzaron al Canal Arzobispo para rescatar a dos ciudadanos que estaban siendo arrastrados por la corriente, en un operativo que combinó valentía, trabajo en equipo y la colaboración espontánea de un transeúnte que prestó una cuerda en el momento decisivo.

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De acuerdo con el relato de los propios uniformados, el episodio comenzó mientras el subintendente Michael Vargas y el patrullero Andrés Marín, integrantes de la patrulla de la zona de atención 5 del CAI Federman, cumplían labores de vigilancia por el barrio Rafael Núñez. La central de radio los alertó sobre dos ciudadanos que habían caído al canal a la altura de la carrera 30 con calle 48. Al llegar al punto, confirmaron que las personas ya eran arrastradas aguas abajo por la fuerza de la corriente.

Según explicó Vargas, los agentes emprendieron una persecución paralela por la carrera 30 en sentido sur-norte hasta identificar un lugar desde donde pudieran descender al canal.

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“Al llegar a la carrera 30 con 70, pudimos evidenciar un punto en el cual podíamos bajar al Canal Arzobispo con la ayuda de mi compañero y con la ayuda de la ciudadanía, quien nos prestó una cuerda para poder arrojársela a los ciudadanos y poderlos sacar inmediatamente de ese punto. Gracias a Dios se pudo lograr recuperar a las dos personas”, afirmó el subintendente.

#Bogotá | Así fue el rescate de dos personas que cayeron al canal de aguas en la Avenida NQS con Calle 63. Uniformados de @PoliciaBogota lograron salvar a los dos hombres que fueron arrastrados por la fuerza de la corriente. Vía: @Nia_Maldonadoo https://t.co/qRQodC5OyZ pic.twitter.com/GCn9gocGdn — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 14, 2026

El patrullero Marín describió el impulso que los llevó a actuar sin dudar:

“En el momento que nosotros observamos que estas dos personas estaban siendo arrastradas, pues lo primero fue el valor a la vida, y es ahí donde decidimos seguirlos hasta tal punto de poder abordarlos y poderles salvar su vida y su integridad, y que estuvieran a salvo”, aseguró el uniformado.

Una vez los rescatados fueron sacados del agua, llegaron los bomberos de Bogotá, quienes apoyaron la maniobra final para extraerlos del canal. Varios ciudadanos también se sumaron al esfuerzo colectivo durante la emergencia.

#BOGOTÁ. Momentos de pánico se vivieron en la Av. NQS con calle 63, donde la Policía con ayuda de la comunidad rescató a dos personas que eran arrastradas por la fuerte corriente dentro del canal de agua. El angustiante momento quedó registrado en video por ciudadanos que… pic.twitter.com/WeJVvy2qtQ — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) October 14, 2026

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