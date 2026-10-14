Los bogotanos tendrán que mantener el paraguas a la mano durante varias semanas más. La capital atraviesa un periodo de lluvias que no terminará de un día para otro, pues octubre y noviembre suelen ser los meses de mayor incidencia de precipitaciones en la región Andina.

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) explicó que Colombia atraviesa la segunda temporada de lluvias del año. Este periodo suele intensificarse durante las próximas semanas, aunque no significa que todos los días haya aguaceros con la misma fuerza.

El panorama tampoco descarta episodios de granizo y tormentas eléctricas. Al respecto, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) ha advertido sobre la posibilidad de aguaceros intensos y nuevas granizadas en Bogotá durante octubre y noviembre.

La ciudad ya tuvo una muestra de esas condiciones el pasado 5 de octubre, cuando una fuerte granizada afectó varios sectores del occidente y obligó a las autoridades a atender emergencias relacionadas con el clima. Las precipitaciones recientes han alcanzado localidades como Fontibón, Ciudad Bolívar, Usme, Chapinero, Santa Fe y San Cristóbal.

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Aunque este fenómeno suele asociarse con temperaturas más altas y una reducción de las precipitaciones, eso no significa que las lluvias desaparezcan por completo. Su presencia puede disminuir los acumulados de lluvia en algunas regiones, pero coincide con la temporada tradicional de precipitaciones en la capital.

La noticia menos alentadora para quienes esperan días secos es que la reducción de las lluvias será progresiva después de noviembre. Bogotá entraría entonces en meses que históricamente presentan menores precipitaciones, por lo que no hay una fecha exacta en la que los aguaceros vayan a desaparecer de inmediato.

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