Por: Portal Bogotá

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El liderazgo de las mujeres en la defensa de los derechos humanos en Bogotá tiene un reconocimiento especial cada 29 de noviembre, cuando se conmemora el Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos. Esta fecha destaca la valentía, el compromiso y el impacto social de aquellas mujeres que, desde diversos territorios y comunidades, impulsan la transformación de realidades sociales y la construcción de espacios más justos y dignos para todos. De acuerdo con la información divulgada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, su labor enfrenta riesgos permanentes debido a las amenazas, la violencia y la discriminación a la que están expuestas por ejercer este liderazgo.

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En el contexto de los 16 Días de Activismo contra las Violencias Basadas en Género, la ciudad visibiliza la importancia de proteger a quienes defienden los derechos humanos. Según la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), existe el compromiso de fortalecer acciones para garantizar que las defensoras ejerzan su labor sin temor. Así lo expresó Gustavo Quintero, secretario distrital de Gobierno, quien reconoció públicamente a las lideresas y reiteró la obligación institucional de acompañarlas, protegerlas y garantizarles condiciones dignas para seguir con su misión social.

En este esfuerzo, durante 2026, la SDG ha brindado atención a 135 mujeres líderes sociales y defensoras, incluidas seis mujeres trans, mediante la Ruta de Atención a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Bogotá. Esta estrategia ofrece acompañamiento psicosocial y jurídico, además de incorporar el enfoque de género, que entiende y atiende las condiciones particulares de vulnerabilidad que enfrentan las mujeres por su trabajo en defensa de derechos humanos.

Adicionalmente, como medida preventiva y de fortalecimiento, a lo largo de 2026 se realizaron ocho Juntanzas, espacios de encuentro y participación en distintas localidades como Suba, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal y Ciudad Bolívar. Estos encuentros han vinculado a 193 mujeres y fomentan el intercambio de experiencias, el reconocimiento mutuo y la consolidación de redes de apoyo esenciales para el desarrollo de estrategias colectivas en defensa de los derechos humanos.

Para quienes sean lideresas o defensoras y requieran apoyo, la Secretaría Distrital de Gobierno dispone la Ruta de Atención, ofreciendo orientación mediante el número 301 382 7520 y el correo defensoresydefensoras@gobiernobogota.gov.co.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la Ruta de Atención a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Bogotá?

La Ruta de Atención a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Bogotá es una estrategia de la Secretaría Distrital de Gobierno que ofrece acompañamiento psicosocial y jurídico a quienes enfrentan situaciones de riesgo por defender derechos humanos. Incluye un enfoque de género para apoyar a mujeres, especialmente frente a amenazas y discriminaciones particulares.

¿Cómo fortalece la Secretaría Distrital de Gobierno el liderazgo de las defensoras de derechos humanos en Bogotá?

La Secretaría Distrital de Gobierno promueve espacios participativos llamados Juntanzas y brinda atención individual a defensoras, fortaleciendo sus capacidades, redes de apoyo y herramientas para enfrentar situaciones de vulnerabilidad y para la defensa colectiva de sus derechos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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