Por: El Espectador

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La temporada navideña ya comenzó a sentirse en Bogotá, donde las luces, la música y los adornos invaden las calles y centros comerciales. Estos espacios, en distintas localidades de la capital, anunciaron una programación especial para la época, que convierte la ciudad en un destino atractivo tanto para familias como para niños y adultos en busca de planes diferentes. De acuerdo con la información recogida por El Espectador, los principales centros comerciales prepararon experiencias temáticas que van desde pistas de hielo y villas navideñas, hasta conciertos y talleres, adaptando cada propuesta a públicos muy variados.

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El centro comercial El Edén, por ejemplo, presentó su 'Fashion Christmas Experience', inspirada en las grandes capitales de la moda, con juegos, piscina de pelotas y espacios inmersivos. Por su parte, Gran Estación propone 'El Nevado de Cascanueces', evocando los Alpes suizos con esquí, un parque temático y conciertos de la Orquesta Nacional Sinfónica de Colombia. Avenida Chile, ubicado en Chapinero, centra sus actividades en la conmemoración de los 141 años de la localidad, combinando la Noche de Velitas con faroles, novenas y espacios para el empaque de regalos.

En otras zonas, Centro Comercial Santafé ofrece una pista de hielo y un parque mágico con espectáculos, mientras Nuestro Bogotá incluye talleres de cartas y recorridos de luces, y Plaza de las Américas destaca por sus tradicionales novenas de aguinaldos. Asimismo, Centro Mayor tiene como eje ‘El Reino de los Sueños’ para el público infantil hasta el 13 de diciembre de 2026. Andino se inclina por la decoración inspirada en el Polo Norte con osos polares y nieve artificial.

La lista de planes continúa: Diverplaza se transforma en una villa navideña con actividades para la Noche de Velitas; Plaza Imperial recrea el Ártico con estaciones de nieve real que alcanzan los -16 °C; Unicentro organiza actividades como el Árbol de la Luz y conciertos; Hayuelos apuesta por la unión familiar con talleres, música y postales; mientras Portal 80 y Titán Plaza proponen actividades musicales, religiosas y artísticas que se extenderán hasta enero de 2027.

Es importante tener en cuenta que estas iniciativas no hacen parte de la agenda cultural oficial de Bogotá, ya que son organizadas directamente por los centros comerciales. Por esta razón, antes de planear la visita, se sugiere consultar la programación, horarios y condiciones en los canales oficiales de cada establecimiento, ya que pueden modificarse sin previo aviso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los mejores planes navideños en centros comerciales de Bogotá para 2026?

Entre los planes destacados para la Navidad de 2026 en Bogotá, se encuentran experiencias temáticas como la pista de hielo y parque mágico en Santafé, el parque Nevado de Cascanueces de Gran Estación, la villa navideña en Diverplaza, la decoración inspirada en el Polo Norte del Andino y los recorridos iluminados de Nuestro Bogotá. Cada centro comercial ofrece actividades exclusivas, muchos de ellos con talleres, piscinas de pelotas, espectáculos y conciertos para todas las edades.

¿Cuáles son los requisitos y costos para acceder a las actividades navideñas en Bogotá?

Los requisitos y costos para las actividades navideñas que ofrecen los centros comerciales de Bogotá varían según cada lugar. Algunas experiencias y talleres pueden ser gratuitos, mientras que otras tienen tarifas de ingreso o requisitos particulares. Por eso se recomienda consultar directamente en los canales oficiales de cada centro comercial para conocer los horarios, precios y condiciones antes de organizar la visita y así evitar inconvenientes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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