Por: Portal Bogotá

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Durante noviembre de 2026, Bogotá se mantuvo firme en su propósito de enfrentar el crimen, logrando importantes avances tras audiencias judiciales que permitieron conocer detalles sobre el funcionamiento de diversas estructuras criminales desmanteladas y avanzar en la imputación de cargos contra los procesados, de acuerdo con información oficial divulgada por la Alcaldía de Bogotá.

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Entre las investigaciones más destacadas, se encuentran las acciones contra ‘Los Illimaní’, grupo dedicado al tráfico de estupefacientes y homicidios en Ciudad Bolívar. Según la Secretaría de Seguridad, seis presuntos integrantes de esta estructura fueron capturados tras un año de labores de inteligencia, incluyendo diligencias que permitieron probar la comisión de cuatro homicidios y la obtención de ingresos criminales cercanos a los 100 millones de pesos mensuales. Entre las capturas están alias ‘Teresa’ y alias ‘Roger’, quienes ejercían roles de liderazgo y coordinación dentro de la organización. Todos los implicados fueron enviados a prisión preventiva.

Por su parte, ‘Los Nocturnos’ se dedicaban al secuestro extorsivo, conocido como “paseo millonario”, usando taxis para identificar víctimas a la salida de eventos masivos. El GAULA de la Policía, tras cinco meses de investigación, logró la captura de seis presuntos integrantes, quienes fueron enviados a la cárcel por su responsabilidad en, entre otros hechos, el secuestro de una pareja por cerca de 24 horas y la obtención de alrededor de 60 millones de pesos.

Igualmente preocupante fue la desarticulación del grupo ‘Los Dolphins’, dedicado a la explotación sexual de adolescentes de 14 y 15 años en un establecimiento que funcionaba bajo la fachada de motel en el barrio Santa Fe. Las autoridades capturaron a cuatro personas mediante allanamientos y lograron desmantelar el lugar, evidenciando la gravedad de este tipo de delitos y el beneficio ilícito de 80 millones de pesos mensuales asociados a la organización.

Los operativos contra ‘Los Caminantes’ permitieron la captura de nueve integrantes acusados de instrumentalizar menores para el expendio de drogas en el parque Tercer Milenio, incluyendo el uso de una niña de cinco años. Los ingresos ilegales de esta estructura se acercaban a los ocho millones de pesos diarios. Asimismo, ‘Los Satanás’ fueron blanco de una ofensiva por extorsión a comerciantes y transportadores, logrando ocho capturas en varias ciudades y la incautación de armas y material probatorio, además del abatimiento de alias ‘El Niche’, señalado sicario de la organización.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, otras acciones incluyeron la suspensión de establecimientos nocturnos, el rescate de un comerciante secuestrado y la incautación de 178 equipos electrónicos hurtados. Las autoridades continúan en una labor coordinada para judicializar responsables y fortalecer la seguridad, invitando a la ciudadanía a reportar delitos mediante la Línea de Emergencias 123.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los principales resultados de las operaciones contra el crimen en Bogotá durante noviembre de 2026?

En noviembre de 2026, Bogotá registró importantes avances en la lucha contra el crimen, destacándose la desarticulación de estructuras como ‘Los Illimaní’, ‘Los Nocturnos’, ‘Los Dolphins’, ‘Los Caminantes’ y ‘Los Satanás’. Se capturaron a decenas de presuntos integrantes por delitos como tráfico de drogas, secuestro extorsivo, explotación sexual, extorsión y homicidio. Además, las autoridades rescataron a víctimas de secuestro, suspendieron establecimientos nocturnos involucrados en actos ilegales y decomisaron dispositivos electrónicos hurtados, todo bajo el seguimiento de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Policía de Bogotá.

¿Qué es el secuestro extorsivo mediante la modalidad de paseo millonario en Bogotá?

El “paseo millonario” es una forma de secuestro extorsivo en la que las víctimas son retenidas contra su voluntad, generalmente usando taxis o vehículos, para obligarlas a entregar grandes sumas de dinero o vaciar sus cuentas bancarias. De acuerdo con el GAULA de la Policía y la Fiscalía General de la Nación, ‘Los Nocturnos’ empleaban este modus operandi, principalmente con personas que salían de conciertos o eventos masivos, provocando graves afectaciones económicas y psicológicas a las víctimas.

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