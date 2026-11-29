Por: El Espectador

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En plena temporada decembrina, las autoridades intensifican los operativos para contener la venta ilícita de pólvora en Bogotá. Recientemente, un operativo de Inspección, Vigilancia y Control permitió la incautación de 650 kilogramos de material pirotécnico en un local del barrio La Favorita, ubicado en la localidad de Los Mártires, que estaba almacenando y comercializando dichos productos de manera irregular, sin los permisos legales adecuados. De acuerdo con la información publicada por El Espectador, la intervención fue producto del trabajo articulado entre la Policía Nacional, las secretarías de Seguridad y Gobierno, la Alcaldía Local de Los Mártires, el Cuerpo Oficial de Bomberos y Gestores de Convivencia.

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Durante la inspección quedó en evidencia la ausencia de autorizaciones necesarias para el almacenamiento y comercialización de pólvora en el establecimiento intervenido. Como consecuencia, además de la incautación del material pirotécnico, las autoridades impusieron al lugar una suspensión temporal de la actividad económica durante diez días, en cumplimiento estricto de la Ley 1801 de 2016, conocida como el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

El objetivo de estos controles es claro: prevenir accidentes y proteger la vida e integridad de la comunidad bogotana. Las autoridades hicieron un llamado directo a la ciudadanía para reportar cualquier almacenamiento o venta irregular de pólvora, incentivando la denuncia a través de la línea 123 o acercándose al CAI (Centro de Atención Inmediata) más cercano.

El contexto de estas acciones se entiende mejor al observar el preocupante aumento de quemados por pólvora en la ciudad durante diciembre. De acuerdo con el Observatorio de Salud de Bogotá, en la navidad de 2022 se presentaron 98 personas quemadas, cifra que subió a 126 en 2023 y a 146 en 2024, con un incremento cercano al 16%. El fin de semana de velitas, tradicional en los hogares colombianos, concentra el mayor número de incidentes, llegando a reportar hasta la mitad de los casos del mes. Los días 24 y 31 de diciembre también registran picos relevantes.

El Instituto Nacional de Salud (INS) alerta que, en diciembre pasado, uno de cada tres lesionados por pólvora era menor de edad, con 43 casos solo en ese grupo poblacional. En cuanto a las localidades más afectadas de Bogotá durante 2024, destacan Suba, Kennedy, Ciudad Bolívar, Bosa, Usme y Engativá, la mayoría con incrementos frente al año anterior. Estos datos refuerzan la importancia de los operativos y la vigilancia constante para evitar tragedias en la ciudad durante estas festividades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las consecuencias legales por almacenar y vender pólvora sin permisos en Bogotá?

Según información de El Espectador, las autoridades pueden imponer una medida correctiva como la suspensión temporal de la actividad económica, en este caso por diez días, cuando detectan almacenamiento y venta de pólvora sin los permisos legales. Todo esto se rige por la Ley 1801 de 2016, el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que regula este tipo de conductas para proteger la integridad y la seguridad pública.

¿Qué hacer en caso de presenciar venta ilegal de pólvora en Bogotá?

Las autoridades han solicitado a los ciudadanos denunciar cualquier almacenamiento o comercialización irregular de pólvora. Para hacerlo, la recomendación es comunicarse con la línea 123 o acercarse al Centro de Atención Inmediata (CAI) más próximo, facilitando así la intervención oportuna para evitar riesgos y posibles tragedias causadas por el uso irresponsable de pólvora en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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