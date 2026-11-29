Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Bogotá intensifica su ofensiva contra el crimen, centrándose en recientes modalidades de engaño virtual que afectan directamente a ciudadanos interesados en trámites oficiales. Según información recolectada por la Alcaldía de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación, una organización ilegal habría creado páginas web que aparentaban ser portales legítimos de compañías aseguradoras y de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá (SDM). El propósito de este fraude era captar datos personales y financieros de quienes deseaban adquirir el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) o efectuar el pago del permiso conocido como Pico y Placa Solidario, un mecanismo que permite la circulación de vehículos restringidos bajo ciertas condiciones.

Sigue a PULZO en Discover

La Fiscalía General de la Nación identificó seis presuntos integrantes de esta estructura. B. Morales figura como supuesto cabecilla, mientras que C. Del Castillo Zabala y D. Ortiz estarían encargados del diseño de los sitios falsos. D. Ballén Carvajal, por su parte, presuntamente contactaba a las víctimas vía telefónica, y S. Rodríguez Avendaño y N. Enciso Correa estarían involucradas en tareas de apoyo técnico y manejo de recursos económicos. De acuerdo con las autoridades, entre 2022 y 2026 estas personas habrían desarrollado al menos 150 páginas falsas e implementado estrategias de posicionamiento en buscadores de internet para incrementar la visibilidad de los portales fraudulentos. Además, se supo que su actividad se extendió a webs en otros países.

Las capturas se efectuaron en Bogotá, Fusagasugá y Soacha (Cundinamarca). La Policía de Bogotá, junto con un fiscal especializado en delitos informáticos, presentó a los sospechosos ante una juez de control de garantías. Se les imputaron cargos por concierto para delinquir y suplantación de sitios web para captación de datos personales. A pesar de esto, los acusados no aceptaron los cargos. Toda esta información, incluida la actuación policial y judicial, ha sido confirmada por la Fiscalía General de la Nación, que a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter) advirtió sobre los riesgos de caer en estos engaños.

Para evitar ser víctima de estos delitos, las autoridades recalcan la importancia de verificar que las páginas oficiales siempre incluyan la terminación GOV.CO y llaman a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo en la Línea de Emergencias 123, herramienta esencial en la lucha contra el fraude y la inseguridad.

¿Cómo identificar una página web falsa al adquirir el SOAT o pagar el Pico y Placa Solidario?

Lo primordial, según la información suministrada por la Alcaldía de Bogotá, es revisar que la dirección web (URL) contenga la terminación GOV.CO, una característica exclusiva de los portales oficiales gubernamentales en Colombia. Además, desconfíe de sitios que aparecen como anuncios en los buscadores o no utilizan canales de pago seguros.

¿Qué significa el delito de suplantación de sitios web para capturar datos personales?

La suplantación de sitios web implica la creación y uso de páginas que imitan la apariencia y funcionalidad de portales oficiales con el objetivo de obtener, sin autorización, información sensible de los usuarios, como datos personales o financieros. Es un delito investigado y judicializado por la Fiscalía General de la Nación, según las autoridades citadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z