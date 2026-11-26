Los trabajadores de Frisby S.A. BIC retenidos durante el secuestro en un almacén Éxito de Cartagena están fuera de peligro, confirmó la empresa mediante comunicado emitido en Pereira el 25 de noviembre de 2026.

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Durante la crisis, los delincuentes forzaron al personal del restaurante ubicado dentro del supermercado a cocinarles alimentos mientras mantenían sometidos a clientes y empleados por más de 16 horas.

El drama terminó cerca de la 1:30 de la madrugada cuando unidades de la Fuerza Pública irrumpieron tácticamente, logrando rescatar a 20 personas, detener a cuatro sospechosos y neutralizar a un presunto atacante.

Según reconstruyeron varios sobrevivientes tras recuperar su libertad, los hombres armados aprovecharon la infraestructura del local gastronómico situado en el interior del establecimiento comercial para abastecerse durante la prolongada toma.

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Además de exigir la preparación de comida para almorzar allí mismo, los secuestradores separaron por grupos a los ciudadanos retenidos y distribuyeron raciones alimenticias, botellas de agua y bebidas energizantes.

Por su parte, María Claudia Paternina, esposa de Sebastián Solana, uno de los ciudadanos afectados, describió cómo su pareja escuchó una alarma al pagar una compra y vio correr a la multitud.

En medio de esa confusión por una alerta de atraco, sujetos con acento del interior del país tomaron el control del lugar e instauraron rápidamente la retención colectiva de los presentes.

“Dentro del Éxito hay un Frisby, entonces pusieron a las chicas de Frisby a hacerle comida, entonces almorzaron”, narró Paternina al detallar el trato recibido por las empleadas del punto de venta.

Conocidos estos relatos sobre lo vivido dentro del restaurante, Frisby S.A. BIC publicó su declaración oficial en Pereira el 25 de noviembre de 2026 reconociendo la respuesta oportuna de los organismos estatales.

En el documento, la organización gastronómica resaltó la coordinación de la Policía Nacional, las Fuerzas Militares y los directivos de Grupo Éxito durante todo el desarrollo de la emergencia en la capital bolivarense.

“Desde Frisby S.A. BIC informamos que, tras culminar con éxito el operativo de liberación de las personas retenidas durante la situación de seguridad registrada ayer en un establecimiento comercial de Cartagena, nuestros colaboradores se encuentran a salvo”, puntualizó la cadena, replicada por El Tiempo.

Asimismo, la dirección empresarial aseguró que activó protocolos inmediatos de asistencia médica, acompañamiento psicológico y respaldo integral tanto para los colaboradores afectados directamente como para sus respectivos núcleos familiares.

“Siempre ha sido nuestra prioridad el bienestar de quienes hacen parte de nuestra familia, y ante las situaciones presentadas, agradecemos a las autoridades por la labor que permitió restablecer el orden y la tranquilidad para todos; así mismo, reiteramos nuestra solidaridad con las familias y ciudadanía”, concluyó la compañía.

Cabe recordar que el operativo nocturno permitió recuperar el control total del supermercado tras horas de angustia vividas por familias cartageneras y visitantes en los alrededores.

Por último, el pronunciamiento oficial subrayó la importancia de proteger la integridad física y emocional de los trabajadores frente a hechos delictivos ocurridos en espacios comerciales públicos.

De esta manera, la empresa pereirana destacó el trabajo conjunto que permitió resolver el grave incidente sin víctimas mortales entre los rehenes.

Esto se sumó a la reacción del propio Grupo Éxito sobre lo sucedido en Cartagena, que confirmó desde el mismo día de la liberación que tiene sus puertas abiertas al público luego de lo sucedido.

Ese punto en el sector de La Castellana en Cartagena es uno de los más tradicionales, con más de 30 años de existencia y una alta afluencia por parte de la población residente en la zona.

Ahora, queda por conocer cuáles serán los pasos a tomar con las personas involucradas en el mencionado secuestro en el almacén de la capital de Bolívar.

"16 PERSONAS SE ESCONDIERON Y ESCAPARON": Los relatos y el caos que vivió Cartagena durante 18 horas

El 24 de noviembre de 2026, un grupo de hombres armados intentó robar un vehículo transportador de valores en el almacén Éxito de La Castellana, sobre la avenida Pedro de Heredia. Al ser detectados, los delincuentes se refugiaron dentro del establecimiento y tomaron como rehenes a cerca de 30 personas, entre trabajadores y clientes. La emergencia se prolongó durante casi 18 horas. Mientras los negociadores del Gaula lograron liberar a diez personas, las autoridades adelantaron conversaciones y prepararon una operación para recuperar el control del lugar. Durante la madrugada del 25 de noviembre, cerca de 30 comandos de la Policía, con apoyo de las Fuerzas Militares, ingresaron al supermercado y rescataron a los 20 rehenes que permanecían retenidos. El operativo dejó un secuestrador muerto y otros dos capturados, según el balance oficial. Todas las personas retenidas fueron rescatadas. En este informe reconstruimos, paso a paso, cómo se desarrolló uno de los episodios de mayor tensión registrados en Cartagena.