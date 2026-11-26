Por: El Espectador

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La Universidad Popular del Cesar enfrenta una situación inédita tras la anulación oficial de la elección de su rector titular, Guillermo Andrés Echavarría Gil. Según la información expuesta por El Espectador, el Consejo de Estado anuló su designación tras determinar que Echavarría Gil no pudo certificar la experiencia mínima requerida por los estatutos de la institución para ocupar el cargo. La Sección Quinta del alto tribunal detalló que, al momento de su inscripción, el candidato solo podía demostrar cuatro años, nueve meses y 11 días de recorrido académico en educación superior, una cifra inferior a los cinco años exigidos como requisito indispensable.

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La investigación reveló vacíos y errores importantes en la documentación que avalaba la experiencia profesional de Echavarría Gil. Aunque inicialmente se le reconocieron seis años de práctica docente, la Sección Quinta evidenció que este cálculo incorrecto incluyó un periodo académico incompleto y, por lo tanto, no podía considerarse válido. El propio Consejo de Estado, al analizar las certificaciones, concluyó que "solo certificó 4 años, 9 meses y 11 día[s]". De igual forma, se aclaró que parte de la experiencia aportada correspondía a instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano, cuya formación no se equipara a la educación superior y, en consecuencia, tampoco puede acreditarse para estos cargos.

Este caso llamó la atención sobre el proceso de selección y control institucional al interior de la universidad. El Tribunal de Garantías Electorales de la universidad había rechazado inicialmente la candidatura de Echavarría Gil por no cumplir con el tiempo requerido de experiencia. Sin embargo, tras un recurso de reposición, el tribunal decidió admitirlo, empleando un criterio que igualaba dos periodos académicos a un año de experiencia, decisión que finalmente fue desvirtuada por el Consejo de Estado.

La sentencia sostiene que la decisión de habilitar al entonces candidato incurrió en "falta y falsa de motivación", pues no solo omitió la explicación del cálculo empleado, sino que sus resultados no concordaban con los documentos aportados. Como medida provisional, el decreto que nombraba a Echavarría Gil como rector había sido previamente suspendido en mayo por el alto tribunal, mientras avanzaba la investigación. Finalmente, la Sección Quinta fue clara al especificar que "las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano no pueden ofrecer y desarrollar directamente o a través de convenios programas de educación superior", subrayando el rigor que debe existir en la validación de los requisitos para ocupar cargos directivos en la educación universitaria.

¿Por qué fue anulada la elección del rector de la Universidad Popular del Cesar?

La elección de Guillermo Andrés Echavarría Gil como rector fue anulada porque el Consejo de Estado determinó que él no acreditó el mínimo de cinco años de experiencia en educación superior requerida por los estatutos de la universidad. Tras revisar las pruebas, se encontró que parte de la experiencia presentada no correspondía a este nivel educativo y que el tiempo certificado era insuficiente.

¿Cuál es la diferencia entre educación para el trabajo y el desarrollo humano y educación superior?

Según lo expuesto por la Sección Quinta del Consejo de Estado, la educación para el trabajo y el desarrollo humano no equivale a educación superior. Esto significa que la experiencia profesional obtenida en instituciones de este tipo no cuenta para acreditar los requisitos necesarios para cargos en universidades, ya que solo la experiencia en educación superior es válida para dichos efectos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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