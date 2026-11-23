Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El futuro político de dos representantes a la Cámara por el Tolima, Renzo Alexander García y Marco Emilio Hincapié, se encuentra en manos del Consejo de Estado, luego de que ese alto tribunal definiera a Álvaro Andrés Motta Navas como conjuez principal en un proceso clave. De acuerdo con la información publicada por El Nuevo Día, el lunes 23 de noviembre, a las 10:00 de la mañana, se realizó un sorteo para escoger al conjuez encargado de desempatar la votación sobre la demanda de nulidad electoral contra estos congresistas, ambos integrantes del Pacto Histórico.

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La designación de Motta Navas implica un nuevo paso en el proceso que pretende anular las credenciales con las que García e Hincapié fueron elegidos, ya que la Sección Quinta del Consejo de Estado no logró una mayoría para decidir el caso. Según el reporte, el empate surgió después de que dos magistrados apoyaran la ponencia del magistrado Ómar Joaquín Barreto Suárez, que proponía mantener dichas credenciales, mientras los otros dos se pronunciaron a favor de la nulidad electoral. Ante la imposibilidad de avanzar, se apeló al mecanismo de sorteo para ampliar la Sala con un conjuez, práctica establecida cuando los magistrados titulares no logran consenso.

Álvaro Andrés Motta Navas, quien asumirá el papel de conjuez principal, es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana y doctor en Derechos Humanos y Ordenamiento Constitucional por la Universidad de La Laguna, en España. Su trayectoria abarca labores en el sector público y académico, incluyendo haber sido embajador de Colombia ante el Reino de los Países Bajos en el gobierno del expresidente Iván Duque. Además, Motta Navas ha ejercido como conjuez en la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, y ha sobresalido como docente, investigador y socio fundador de una firma de abogados.

Como conjuez suplente quedó Antonio José Lizarazo Ocampo, quien fue magistrado de la Corte Constitucional y presidente de esa entidad en 2021. Lizarazo, según El Nuevo Día, participó en decisiones institucionales de alto perfil como el pronunciamiento sobre objeciones del expresidente Iván Duque a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El caso examina presuntas irregularidades en la conformación de la lista del Pacto Histórico para la Cámara de Representantes por Tolima. Mientras se resuelve la demanda, Renzo García y Marco Emilio Hincapié continúan en sus cargos legislativos. La decisión final dependerá de la participación de Motta Navas en la nueva votación, determinando si los congresistas mantienen sus curules o si prospera la solicitud de nulidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Álvaro Andrés Motta Navas y qué trayectoria tiene en el ámbito jurídico?

Álvaro Andrés Motta Navas es un abogado con una amplia formación académica y experiencia en el sector público y académico. Según El Nuevo Día, estudió en la Pontificia Universidad Javeriana y realizó un doctorado en Derechos Humanos y Ordenamiento Constitucional en España. Ha sido embajador, conjuez en las más altas cortes del país y docente universitario, lo que respalda su papel en este proceso judicial.

¿Por qué se designó un conjuez para el caso de Renzo García y Marco Emilio Hincapié en el Tolima?

La necesidad de un conjuez surgió porque los cuatro integrantes de la Sección Quinta del Consejo de Estado no lograron mayoría en la votación sobre la demanda de nulidad electoral de los representantes Renzo García y Marco Emilio Hincapié. De acuerdo con El Nuevo Día, ante el empate, se recurrió al sorteo de un conjuez, quien tendrá la responsabilidad de definir el futuro de estas dos curules.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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