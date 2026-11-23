Por: Portal Bogotá

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La cultura en Bogotá ofrece espacios de encuentro y disfrute para toda la familia, y un claro ejemplo de esto es la invitación del Instituto Distrital de las Artes (Idartes) a la obra de teatro Artemio es..., que tiene lugar el domingo 29 de noviembre de 2026, a las 3:00 p. m., en el Centro Cultural Compartir La Pilona 10. Este evento, de entrada gratuita, está dirigido a niños, niñas y sus familias, quienes tendrán la oportunidad de vivir una experiencia única donde el teatro se convierte en una herramienta para explorar emociones y conectar con la imaginación, de acuerdo con la información publicada en la página oficial del gobierno de Bogotá.

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La obra Artemio es... presenta las historias de un personaje sencillo, luchador, creyente, ingenuo y humano. Artemio, protagonista de la puesta en escena, utiliza el humor y la fantasía para construir un puente entre la vida cotidiana y ese universo que suele estar relegado al mundo de los sueños: aquel del amor, el juego y la imaginación. La propuesta busca que el público pueda verse reflejado en las vivencias y sentimientos del personaje, celebrando así la diversidad y riqueza de la experiencia humana.

Esta producción está a cargo de JAM Clown Pantomima & Clown, colectivo liderado por Juan José Aguirre Molina. Aguirre es un actor, mimo y clown colombiano con una destacada trayectoria de 36 años en teatro y televisión. Según la información proporcionada, su formación ha contado con el acompañamiento de reconocidos maestros y la participación en festivales tanto nacionales como internacionales. Además, su labor se ha extendido a la pedagogía, enseñando técnicas de expresión corporal, voz y movimiento, aspectos fundamentales del arte teatral y clown. Su experiencia y sensibilidad aportan un valor especial a la propuesta escénica, que acoge a espectadores de todas las edades.

El evento se realizará en el Centro Cultural Compartir en Sumapaz La Pilona 10, ubicado en la calle 66 Bis sur #18T-45, en la localidad de Ciudad Bolívar, y ofrece a los habitantes de este sector y de toda la ciudad una alternativa cultural gratuita, accesible y enriquecedora.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿De qué trata la obra de teatro ‘Artemio es…’ presentada por Idartes en Bogotá?

La obra Artemio es..., presentada por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), narra historias de un personaje cotidiano y humano llamado Artemio, que a través del humor y la fantasía invita al público a explorar las emociones, la imaginación y el valor del amor y el juego en la vida diaria, según información oficial recogida en la página del gobierno de Bogotá.

¿Quién es Juan José Aguirre Molina, el actor detrás de ‘Artemio es…’?

Juan José Aguirre Molina es un actor, mimo y clown colombiano con 36 años de experiencia en teatro y televisión. Es líder de JAM Clown Pantomima & Clown y ha destacado por su formación con importantes maestros, participación en festivales y su trabajo pedagógico en técnicas de expresión corporal, voz y movimiento, tal como señala la información publicada por el Idartes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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