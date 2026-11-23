Por: Portal Bogotá

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Durante la temporada de vacaciones, Bogotá se convierte en el escenario de múltiples actividades culturales y recreativas, destacándose la oferta de Maloka Bogotá. Este reconocido centro interactivo invita a niños, jóvenes y adultos a vivir una experiencia diseñada para acercarlos a la ciencia, la tecnología y la innovación. De acuerdo con información disponible en el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá, Maloka abre sus puertas entre el 30 de noviembre de 2026 y el 31 de enero de 2027, con acceso mediante boletería. El horario de atención es de 9:30 de la mañana a 6:00 de la tarde, exceptuando los días 24, 25 y 31 de diciembre de 2026 y el 1 de enero de 2027. Para quienes desean organizar su visita, toda la información detallada sobre tarifas y condiciones de ingreso se puede consultar en maloka.org/horarios-y-tarifas.

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Entre las novedades de la temporada, Maloka presenta la exposición temporal “Explorando la cuántica: un legado para la ciencia y la tecnología”, desarrollada en colaboración con la Universidad de los Andes. Esta sala, que abre el 1 de diciembre, está orientada a mayores de 8 años y busca explicar de forma sencilla los conceptos de la física cuántica, mostrando su impacto en la vida cotidiana a través de dispositivos como el GPS o las resonancias magnéticas. La exhibición también abre un panorama sobre los avances hacia los computadores cuánticos.

Otro de los espacios destacados es el laboratorio “Misión Rover: exploración del planeta rojo”, un taller que invita a familias con niños desde los 7 años a colaborar en la programación de un robot y superar desafíos relacionados con la exploración espacial. El laboratorio se desarrolla en el primer piso, en el Laboratorio TIC 2, con sesiones que varían según el día de la semana y donde los participantes se agrupan por equipos, integrando la curiosidad infantil y la experiencia de los adultos.

La experiencia se complementa con el Recorrido Exploratorio por salas interactivas, donde cada visitante puede acercarse a fenómenos como las ondas, las fuerzas de la naturaleza o la evolución de las especies. Además, se ofrecen laboratorios prácticos diferenciados por edades: desde ‘Pandalandia’ para pequeños inventores entre 4 y 7 años, hasta ‘Vida Oculta’ enfocado en la observación de microorganismos y ‘Enigmas de la Electricidad’ para aprender sobre circuitos eléctricos desde los 9 años.

Finalmente, el Cine Domo ofrece funciones diarias con proyecciones en formato fulldome y espectáculos láser temáticos, con una programación especial de música los fines de semana y festivos. Cada actividad fue diseñada pensando en diversos públicos y en promover el aprendizaje lúdico en familia según detalló la agenda dispuesta en el portal de la Alcaldía de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las actividades principales que ofrece Maloka Bogotá durante las vacaciones?

Durante la temporada de vacaciones, Maloka Bogotá presenta exposiciones temporales como “Explorando la cuántica”, espacios de laboratorio familiar para programar robots, recorridos exploratorios por salas interactivas, talleres prácticos diferenciados por edades, y proyecciones inmersivas en el Cine Domo acompañadas de shows láser musicales, según la información publicada en el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá.

¿Dónde se pueden consultar los horarios y tarifas para visitar Maloka en Bogotá?

Los horarios de apertura, cierre y días de excepción, así como las tarifas, términos y condiciones para ingresar a Maloka Bogotá se encuentran actualizados y disponibles para consulta en el sitio web oficial maloka.org/horarios-y-tarifas, de acuerdo con la información proporcionada por el portal de la Alcaldía de Bogotá.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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