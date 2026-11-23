Por: El Espectador

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En las últimas horas, la ciudad de Bogotá ha sido escenario de preocupantes episodios de violencia dentro del Sistema Integrado de Transporte Público, conocido como SITP. Usuarios de este servicio reportaron por medio de redes sociales que fueron víctimas de agresiones con arma blanca por parte de dos personas en hechos separados, reflejando el creciente clima de inseguridad que experimentan los ciudadanos al movilizarse en transporte público, según lo informó El Espectador.

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El primer incidente tuvo lugar en un contexto de intolerancia entre dos mujeres. De acuerdo con la narración recogida, la situación se tornó tensa por un cruce de palabras, lo que llevó a que una de ellas, al verse grabada por la otra, desenfundara una navaja y la atacara. Los pasajeros intercedieron con llamados para detener la confrontación, intentando poner fin a una escalada de violencia.

Por otro lado, en el barrio Bosa El Recreo, también en Bogotá, un conductor del SITP resultó herido tras intervenir en un intento de asalto a los pasajeros. Un hombre, armado con una navaja, habría intentado robar a quienes se encontraban en el bus. Cuando el conductor trató de evitar una lesión en su rostro, terminó con una herida en la mano. El agresor, al descender del vehículo, fue interceptado por la comunidad del sector. Sin embargo, este acto de defensa colectiva degeneró en violencia: varias personas golpearon al presunto delincuente hasta dejarlo inconsciente, lo que obligó a que fuera trasladado a un centro médico para ser atendido. El conductor del bus también fue llevado a un hospital y, según la información suministrada, su recuperación avanza de manera satisfactoria.

Las cifras oficiales de la Policía Nacional, citadas por El Espectador, subrayan la gravedad del problema: entre el 1 de enero y el 14 de noviembre de este año, se han registrado 19.272 casos de lesiones personales en Bogotá. Este número representa un incremento cercano al 7 % respecto al mismo periodo del año anterior. El informe detalla que la mayoría de los casos (90 %) no involucran armas, mientras que un 6 % se relacionan con el uso de objetos contundentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las causas de las agresiones recientes en el SITP en Bogotá?

Según la información de El Espectador, las agresiones en el SITP se originaron por hechos diferentes: en el primer caso, una discusión entre dos mujeres por intolerancia llevó a un ataque con navaja cuando una estaba grabando a la otra; en el segundo, un hombre intentó asaltar a pasajeros con arma blanca y terminó enfrentado por la comunidad y el conductor del bus.

¿Cuántas lesiones personales han sido reportadas en Bogotá este año y cuántas involucraron armas?

De acuerdo con datos de la Policía Nacional citados por El Espectador, entre el 1 de enero y el 14 de noviembre de este año se han reportado 19.272 casos de lesiones personales en Bogotá, con solo un 6 % asociados al uso de armas contundentes; la mayoría ocurrieron sin empleo de armas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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