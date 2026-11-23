Por: Portal Bogotá

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La recuperación ambiental en Bogotá toma fuerza gracias a una iniciativa conjunta entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y Aguas de Bogotá. De acuerdo con el portal “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, ambas entidades avanzaron en una actividad de reforestación en la Quebrada La Vieja, donde fueron sembrados 130 individuos de siete especies nativas, acompañados por la comunidad local. Esta jornada se desarrolló con el propósito de fortalecer los corredores ambientales y restablecer la cobertura vegetal en una de las zonas estratégicas de la capital.

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La siembra diaria de árboles y plantas nativas ha sido un mecanismo promovido por la Alcaldía Mayor de Bogotá, que busca no solo restaurar espacios naturales estratégicos, sino también convertir el cuidado ambiental en un compromiso compartido con la ciudadanía. Según muestra Aguas de Bogotá en una publicación en redes sociales, durante esta jornada los asistentes participaron activamente en la plantación de especies como siete cueros, mano de oso, sangregado, tíbar, arrayán y cerezo. Estos árboles y arbustos, característicos de los ecosistemas bogotanos, desempeñan un papel fundamental en la conservación de la biodiversidad y la protección de nacimientos de agua como la quebrada La Vieja.

Las entidades involucradas destacaron la importancia de esta acción en línea con el plan de la Alcaldía de proteger y conservar los patrimonios ambientales de la capital. Además, la jornada subraya la relevancia de la corresponsabilidad de los habitantes para mantener la salud de los espacios naturales urbanos. De acuerdo con la fuente principal, estas actividades marcan un aporte significativo en el fortalecimiento de los corredores ecológicos, que son franjas de vegetación clave para la conectividad y el equilibrio ambiental dentro del perímetro urbano.

En suma, esta iniciativa ratifica el esfuerzo institucional y ciudadano por recuperar la estructura ecológica de Bogotá y enfatiza el mensaje de que la preservación ambiental requiere la acción efectiva de todos los sectores involucrados, desde los organismos públicos hasta los habitantes que participan en el cuidado de la ciudad.

¿Cuál es el objetivo de sembrar especies nativas en la Quebrada La Vieja de Bogotá?

La siembra de especies nativas en la Quebrada La Vieja, impulsada por la EAAB y Aguas de Bogotá, busca recuperar la cobertura vegetal y fortalecer los corredores ambientales de la ciudad. Estas acciones permiten restituir la biodiversidad local y mantener el equilibrio de los ecosistemas, al tiempo que involucran a la comunidad en el cuidado del entorno natural.

¿Qué especies nativas fueron sembradas en la reforestación liderada por la Alcaldía de Bogotá?

Durante la jornada de reforestación en la Quebrada La Vieja se plantaron siete cueros, mano de oso, sangregado, tíbar, arrayán y cerezo, entre otras especies nativas propias de la región, favoreciendo la biodiversidad y la protección de los recursos hídricos en el interior del Distrito Capital.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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