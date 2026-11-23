La desaparición de Gabriel Cárdenas Morales, un joven de 17 años y estudiante de la Universidad de los Andes, mantiene en alerta a su familia y a las autoridades en Bogotá luego de que se perdiera su rastro desde el pasado 19 de noviembre, cuando salió de su vivienda en la localidad de Kennedy tras solicitar un servicio de transporte por plataforma para asistir a clase. Aunque el menor avisó por mensaje a un familiar que se encontraba muy cerca del campus, los allegados verificaron posteriormente que no quedó registro de su ingreso a la institución.

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En diálogo con Noticias RCN, Viviana Morales, madre del joven, explicó que su hijo le indicó que se dirigía hacia Barichara, como se conocen las residencias universitarias de Los Andes, lo que coincide con los reportes de cercanía al sector sin que se confirmara su entrada al recinto académico. Según relató la mujer, el último registro visual que conservan corresponde a una cámara de seguridad del edificio donde residen, en la que aparece dentro del ascensor justo antes de salir a abordar el vehículo solicitado.

Con el paso de los días sin noticias sobre su paradero, la madre expresó su angustia y dirigió un llamado directo a quienes puedan tener información o contacto con el adolescente. “Si me lo tienen retenido, por favor devuélvanmelo. Él es un joven de bien, menor de edad. Si lo ven confundido, no sabemos nada”, manifestó Morales al pedir auxilio para ubicarlo.

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Gabriel cursa segundo semestre de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de los Andes, cupo al que accedió mediante una beca obtenida por sus resultados en las pruebas Icfes. Mientras la familia insiste en cualquier dato que permita hallarlo, las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer qué ocurrió desde el momento en que salió de su casa en Kennedy.