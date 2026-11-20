La preocupación crece entre los familiares de Óscar Javier Rico Rodríguez, un hombre de 44 años oriundo de Medellín que se encuentra desaparecido en el departamento de La Guajira. Sus seres queridos perdieron comunicación con él el martes 17 de noviembre de 2026 y, desde entonces, no han logrado establecer qué ocurrió con su paradero.

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De acuerdo con la información difundida por sus allegados, Óscar emprendió un viaje en solitario desde Medellín hacia la costa Caribe el pasado 5 de noviembre. Su destino inicial eran las playas del sector del Parque Tayrona, en Santa Marta, pero posteriormente se habría desplazado hacia Palomino, corregimiento del municipio de Dibulla.

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Durante su recorrido, el hombre se habría hospedado en el hostal Mar Azul, ubicado en una zona de playa cercana a este destino turístico. Ese lugar corresponde a la última ubicación conocida por sus familiares.

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La situación encendió las alarmas luego de que sus seres queridos recibieran un mensaje que despertó preocupación por su seguridad. Desde ese momento no han conseguido comunicarse nuevamente con él, por lo que iniciaron una búsqueda para establecer qué sucedió.

Ante la incertidumbre, la familia solicitó apoyo urgente de las autoridades, organismos de socorro y habitantes de La Guajira. También pidió la intervención de Guardacostas para verificar los sectores cercanos al mar y ampliar las labores de búsqueda.

¿Dónde fue visto por última vez Óscar Javier Rico?

Según los datos compartidos en el cartel de búsqueda, el último rastro conocido de Óscar Javier apunta al hostal Mar Azul, en una playa cercana a Palomino.

Por esta razón, sus familiares hicieron un llamado especial a los administradores y trabajadores de hoteles, hostales, restaurantes y establecimientos comerciales de la zona, con el propósito de obtener información que permita reconstruir sus últimos movimientos.

La solicitud también está dirigida a pescadores, turistas y residentes del corregimiento, pues cualquier persona pudo haberlo visto durante los días en los que permaneció en el sector.

Sus allegados consideran importante verificar los diferentes puntos de la zona costera y establecer si alguien tiene información sobre su desplazamiento o sobre las circunstancias en las que fue visto por última vez.

La familia pidió especialmente a quienes estuvieron en Palomino durante los últimos días que revisen sus recuerdos y fotografías, y comuniquen cualquier información que pueda contribuir a encontrarlo.

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Mientras continúa la búsqueda, los familiares habilitaron dos líneas telefónicas para recibir información sobre el paradero de Óscar Javier Rico Rodríguez.

Contactos habilitados por la familia: 317 586 2008

310 818 0765

La petición también está dirigida a las autoridades de La Guajira y a los organismos de emergencia, para que acompañen las labores de búsqueda y verifiquen los sectores señalados por sus seres queridos.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre su paradero. Sus familiares mantienen la esperanza de encontrarlo con vida y piden compartir su fotografía y descripción para que la información llegue a más personas en Palomino, Santa Marta y municipios cercanos.

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