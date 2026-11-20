Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, el compromiso con la seguridad y el bienestar de la ciudadanía se ha materializado en nuevas estrategias de inspección y control en los barrios. Según la Alcaldía Local de Tunjuelito, recientemente se llevó a cabo un operativo de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) en los barrios San Benito y San Carlos, enfocado en garantizar la tranquilidad de los residentes y supervisar que los establecimientos donde se expenden bebidas alcohólicas funcionen en condiciones que protejan a la comunidad.

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Esta intervención se dio en coordinación con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Policía Nacional, organismos que participaron activamente recorriendo la zona para verificar que los comercios cumplieran con los requisitos legales. De acuerdo con la información divulgada, el énfasis estuvo en aquellos lugares de alta concurrencia comunitaria, identificados como espacios donde el consumo irresponsable de licor podría representar un riesgo para la convivencia y la seguridad pública.

Claudia Collante, alcaldesa local de Tunjuelito, resaltó el reto que representan estos establecimientos para la seguridad barrial y afirmó que se mantendrá el acompañamiento a los actores que desarrollen su actividad comercial de forma legal. Sin embargo, enfatizó que las autoridades no dudarán en actuar contra quienes puedan poner en riesgo el entorno, incluyendo la remoción de elementos peligrosos y la aplicación de sanciones, buscando así noches más tranquilas para quienes habitan en San Benito y San Carlos. La cita textual de la mandataria local enfatiza la importancia de respaldar las buenas prácticas mientras se fortalece la prevención de situaciones de riesgo.

El reporte oficial indica que los uniformados y funcionarios visitaron cuatro locales nocturnos. En dos de ellos, la ausencia de los documentos obligatorios condujo a la imposición de una suspensión temporal de la actividad económica por tres días, siguiendo las normas establecidas. Además, en uno de estos mismos lugares se confiscó un arma blanca, mostrando la importancia de estos controles para prevenir incidentes. El cuarto establecimiento, a pesar de tener todo en regla, aceptó cerrar sus puertas voluntariamente por sugerencia de la Policía Nacional, con el fin de preservar la armonía barrial.

Según la Alcaldía Local de Tunjuelito, este tipo de jornadas seguirán llevándose a cabo en las zonas nocturnas del territorio. El objetivo es consolidar un comercio responsable y fortalecer la seguridad integral para todos los ciudadanos.

¿Qué medidas tomó la Alcaldía Local de Tunjuelito en los operativos de inspección en San Benito y San Carlos?

De acuerdo con la Alcaldía Local de Tunjuelito, durante la jornada de inspección se impuso la suspensión temporal de la actividad económica a dos locales que no contaban con la documentación requerida, medida que durará tres días. También se incautó un arma blanca y se logró que un establecimiento acatara el cierre voluntario tras la sugerencia de la Policía Nacional, todo con el fin de preservar la tranquilidad de la comunidad.

¿Cuál es el propósito de los operativos IVC en los establecimientos de bebidas alcohólicas?

El objetivo de estos operativos de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) es asegurar que los establecimientos cumplan la legislación vigente y no representen riesgos para la seguridad y la convivencia ciudadana. Mediante este tipo de acciones, según la Alcaldía Local de Tunjuelito, se busca mitigar posibles problemáticas asociadas al consumo de licor y garantizar espacios seguros para residentes y comerciantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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