Por: Portal Bogotá

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En la localidad de Fontibón, occidente de Bogotá, se llevó a cabo una significativa jornada de prevención contra la extorsión y el secuestro. La actividad, parte de la campaña "Bogotá, mi ciudad, mi casa", fue posible gracias a la articulación entre la Alcaldía Local de Fontibón, tropas del Gaula Militar Cundinamarca y la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional, según información difundida por la administración distrital. Durante la jornada, cerca de 2000 personas, incluyendo habitantes, comerciantes y visitantes, se beneficiaron de información clave para enfrentar estos delitos.

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Los uniformados encargados de la actividad socializaron las principales modalidades de extorsión identificadas actualmente en Bogotá. Entre ellas se destacó el llamado "falso servicio", donde los delincuentes contactan, especialmente a comerciantes, transportadores o prestadores de servicios, a través de llamadas telefónicas o plataformas digitales. Una vez que la víctima acepta el supuesto trabajo y se dirige a un lugar alejado, es intimidada, incomunicada y sus familiares son contactados bajo amenazas con el fin de exigirles sumas de dinero.

Otras formas de extorsión presentadas incluyen la “extorsión carcelaria” (llamadas extorsivas realizadas desde centros penitenciarios), la extorsión tradicional basada en amenazas directas y el uso de contenido personal o íntimo para chantajear a las víctimas, práctica conocida como "sexting". A lo largo de la jornada, las autoridades entregaron recomendaciones orientadas a que la ciudadanía identifique estas prácticas delictivas, evite engaños, proteja cuidadosamente su información personal y denuncie cualquier situación sospechosa.

Las recomendaciones enfatizaron la importancia de no realizar consignaciones ni transferencias de dinero ante llamadas amenazantes, así como verificar la identidad de quienes solicitan información o servicios. Para facilitar la denuncia, el Ejército Nacional recordó a la población que puede reportar cualquier caso o intento de extorsión o secuestro a la línea gratuita nacional 147, donde el Gaula Militar, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, ofrece orientación y acompaña las denuncias en cualquier momento.

Estas jornadas buscan fortalecer la cultura de la denuncia, fomentar la participación activa de la ciudadanía y promover el trabajo conjunto para enfrentar delitos que afectan la seguridad y tranquilidad de los habitantes. Bogotá reiteró que también se puede contactar a la Línea 165 del Gaula de la Policía y a la Línea de Emergencias 123 para reportar hechos contrarios a la convivencia, subrayando que la denuncia es fundamental para combatir el crimen y garantizar una ciudad más segura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales modalidades de extorsión identificadas en Bogotá?

Según la información suministrada en la actividad liderada por el Gaula Militar Cundinamarca y el Ejército Nacional, las modalidades más frecuentes en Bogotá son el "falso servicio", la extorsión carcelaria, la extorsión tradicional y los casos de sexting. Cada una tiene características propias, pero todas buscan intimidar y obtener dinero de las víctimas mediante engaños y amenazas.

¿Qué es el sexting y cómo puede prevenirse para evitar la extorsión?

En contexto del artículo, el sexting consiste en el uso de información o contenido íntimo con fines de chantaje. Para prevenir ser víctima, las autoridades recomiendan proteger la información personal, evitar compartir imágenes o datos sensibles y denunciar inmediatamente cualquier intento de extorsión relacionado con este tipo de amenazas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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