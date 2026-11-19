Un caso que es materia de investigación conmocionó a los habitantes del barrio Dindalito, en el suroccidente de Bogotá, luego de que una mujer de 43 años fuera encontrada sin vida dentro de un establecimiento comercial. El hallazgo ocurrió en circunstancias que todavía no han sido esclarecidas por las autoridades.

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Según Olímpica Stereo, la víctima fue identificada como Andrea Serrano A., quien fue localizada al interior de un bar situado en la carrera 92C con calle 42F. Según la información conocida sobre el caso, presentaba una herida ocasionada con arma de fuego en la cabeza.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la manera en que encontraron a la mujer. Su esposo habría llegado hasta el establecimiento después de notar que ella no estaba y salir a buscarla. Al ingresar al lugar, se encontró con la escena y alertó sobre lo sucedido.

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La situación provocó preocupación entre los residentes y comerciantes de esta zona de la localidad de Kennedy, quienes quedaron sorprendidos por el hallazgo. La presencia de las autoridades en el establecimiento también llamó la atención de quienes viven y trabajan cerca del lugar.

CTI realizó inspección en el establecimiento de Dindalito

Tras conocerse el caso, unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía llegaron al bar para adelantar los procedimientos correspondientes.

Los investigadores acordonaron el área y realizaron la inspección técnica al cuerpo. Según la información conocida por fuentes oficiales, la mujer se encontraba en estado de descomposición, un elemento que también deberá ser tenido en cuenta dentro de las diligencias.

Durante el procedimiento, los funcionarios recolectaron elementos materiales probatorios y adelantaron la documentación de la escena. Estos elementos serán incorporados a la investigación para reconstruir lo sucedido y establecer las circunstancias en las que murió Andrea Serrano.

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Investigan las circunstancias de la muerte de la mujer

Por ahora, no se ha conocido un pronunciamiento oficial que permita determinar cómo ocurrieron los hechos ni qué pasó antes de que la mujer fuera encontrada dentro del establecimiento.

Entre las versiones mencionadas alrededor del caso se encuentra la posibilidad de que se trate de un suicidio. Sin embargo, esta hipótesis no ha sido confirmada por las autoridades y deberá ser contrastada con los resultados de los análisis forenses y las demás pruebas recopiladas por los investigadores.

La Fiscalía tendrá a su cargo establecer las circunstancias del fallecimiento y determinar si hubo intervención de terceras personas. Mientras avanzan las diligencias, los habitantes de Dindalito esperan respuestas sobre un hecho que causó consternación en el sector.

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