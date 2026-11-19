Un nuevo ataque armado dentro de un supermercado Olímpica encendió las alarmas en Barranquilla. Esta vez, el hecho ocurrió en un establecimiento del barrio Las Nieves, en el sur de la ciudad, donde dos personas fueron baleadas por un hombre que ingresó al lugar y abrió fuego en repetidas ocasiones.

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Las víctimas fueron identificadas como Nilson Padilla Peinado, de 34 años, quien trabajaba en el equipo de seguridad interna del establecimiento, y Gisela Patricia Rosales Oyola, quien se desempeñaba como asesora comercial.

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De acuerdo con los testimonios conocidos sobre el caso, el atacante se acercó al vigilante y le disparó varias veces. En ese momento, la mujer se encontraba cerca y también resultó alcanzada por los proyectiles.

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El trabajador de seguridad murió en el lugar de los hechos, mientras que Rosales Oyola fue trasladada a un centro médico. Sin embargo, falleció horas después debido a la gravedad de las heridas.

Tras el doble homicidio, unidades de la Policía hicieron presencia en el establecimiento y comenzaron las labores para identificar al responsable y establecer los motivos del atentado.

El coronel Félix Aragón, comandante del Distrito de Policía número 3, informó que se dispuso un grupo de inteligencia para avanzar en las investigaciones y dar con la captura de los responsables.

“La Policía Nacional dispuso un grupo de inteligencia con el propósito de llevar a cabo la investigación correspondiente en tiempo, modo y lugar y dar con la captura de los responsables. Asimismo, invitamos a la ciudadanía en general a suministrar información a la línea de emergencia 123, garantizando la absoluta reserva”, indicó el oficial.

Por ahora, las autoridades no han establecido públicamente cuáles habrían sido los móviles del ataque ni si el vigilante era el único objetivo del agresor.

Otro ataque armado en supermercado Olímpica dejó una cajera muerta

Este nuevo episodio de violencia recuerda el homicidio de Gellis Julieth Rambao Martínez, de 34 años, quien fue atacada a tiros el pasado 9 de noviembre en otro supermercado Olímpica, ubicado en el barrio Rebolo.

Según la información conocida sobre ese caso, un hombre permaneció aproximadamente ocho minutos recorriendo diferentes zonas del establecimiento antes de dirigirse al puesto de trabajo de la cajera y dispararle.

La mujer resultó gravemente herida y fue trasladada al Hospital General de Barranquilla, donde falleció cuatro días después.

El presunto responsable quedó registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento. Su imagen comenzó a circular como parte de las labores de búsqueda adelantadas por las autoridades, que solicitaron colaboración ciudadana para identificarlo y ubicarlo.

Tres personas asesinadas en supermercados Olímpica en diez días

Con el doble homicidio ocurrido en Las Nieves y el asesinato de la cajera en Rebolo, ya son tres las personas que han perdido la vida en ataques armados registrados en establecimientos de esta cadena de supermercados en Barranquilla, en un periodo aproximado de diez días.

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Los dos episodios tienen en común que ocurrieron dentro de los establecimientos y tuvieron como víctimas a trabajadores que se encontraban cumpliendo sus labores.

Mientras avanzan las investigaciones, la Policía busca establecer si existe alguna relación entre los ataques o si se trata de hechos independientes. También continúa el llamado a la ciudadanía para entregar información que permita identificar a los responsables.

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