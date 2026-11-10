Por: Blu Radio

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En alerta máxima está Barranquilla desde este lunes tras dos atentados contra mujeres ocurridos en menos de una hora. Por estos hechos, una perdió la vida, la otra está herida en un centro asistencial y un hombre fue capturado.

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El primero de los casos ocurrió en una de las sedes de un supermercado, en el barrio Rebolo, suroriente de Barranquilla. Allí una mujer llamada Gellis Julieth Rambao Martínez estaba haciendo sus funciones de cajera, cuando se le acercó un desconocido fingiendo ser un cliente y le disparó.

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El sicario huyó de inmediato en una motocicleta AX4 de color negro, en la que era esperado por su cómplice. Por su parte, Rambao Martínez fue llevada con urgencia hacia un centro asistencial en el barrio Simón Bolívar, donde según se reporta su estado de salud es estable.

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Pasados solo 40 minutos, en otro punto de Barranquilla, en el barrio El Limón, una mujer identificada como Shirley Patricia Payares Díaz, de 43 años, fue asesinada a manos de su pareja sentimental. El presunto responsable llamado Édgar José Torrenegra Moreno, de 49 años, la abordó en plena calle y le propinó varios disparos. Luego, de acuerdo a los reportes, intentó dispararse con su arma, pero terminó siendo capturado por la Policía.

Shirley Patricia falleció de inmediato en el lugar de los hechos por la gravedad de dos disparos que recibió en su cabeza. Su expareja, está fuera de peligro.

Los hechos despertaron la preocupación del Movimiento Amplio Social de Mujeres, desde donde se está solicitando al Gobierno Nacional activar de manera urgente las medidas de emergencia por violencia de género en el Atlántico, ante el número de homicidios registrados este año.

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Dice Ruth Pareja, integrante del movimiento, que ya son 65 las mujeres asesinadas y pidió al gobernador del Atlántico convocar esta misma semana un consejo de seguridad con enfoque de género, en el que participen las autoridades y las organizaciones sociales.

“El gobernador, como primera autoridad del departamento, le corresponde también una activación territorial de emergencia y es convocar de manera urgente en esta misma semana el Consejo de Seguridad con enfoque de género indudablemente con las organizaciones sociales que son los que vamos a monitorear qué está pasando con estos asesinatos de mujeres”, indicó Ruth Pareja.

Édgar José tenía en su poder un revólver de fabricación industrial que fue incautado por las autoridades.

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