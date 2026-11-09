Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una adolescente de 15 años permanece bajo estricta atención médica en el hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué, luego de haber sufrido un ataque con arma blanca que, de acuerdo con su madre, fue perpetrado presuntamente por su novio de 21 años en el municipio de Anzoátegui. Según el relato de la familia, el violento hecho tuvo lugar la noche del viernes 06 de octubre, cuando la joven caminaba por una vía cercana al hospital local y fue abordada por la espalda por el señalado agresor, quien la habría atacado con un arma blanca, causándole aproximadamente 15 heridas punzantes.

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A raíz de la gravedad de las lesiones, la menor fue remitida de inmediato a Ibagué, donde permanece intubada y bajo cuidados especializados. El personal médico ha debido practicarle una cirugía urgente, y según su madre, continúa sometida a procedimientos para drenar líquidos acumulados en su cuerpo. La gravedad de su estado mantiene a la familia en una constante situación de angustia, pues la recuperación de la joven es incierta y depende del avance de los tratamientos que recibe en el centro hospitalario.

Frente a los hechos, la madre de la adolescente interpuso la denuncia formal ante la Fiscalía el sábado siguiente al ataque. Sin embargo, según declaró, hasta el momento no ha sido informada sobre el desarrollo de la investigación ni el paradero del presunto responsable. La situación de incertidumbre la llevó a hacer un llamado público para que cualquier persona que tenga información sobre el paradero del señalado agresor la entregue a las autoridades, con el fin de que se pueda esclarecer lo ocurrido y se establezcan las responsabilidades correspondientes.

La difícil situación se agrava debido a las condiciones personales de la familia. La madre, quien se encuentra a cargo de sus hijos tras haber enfrentado una enfermedad como el cáncer, señala que los gastos asociados al transporte, pañales desechables y artículos de higiene indispensables para la hospitalización de su hija representan una carga económica que supera sus posibilidades. Por esto, solicita apoyo tanto de las autoridades como de la comunidad para poder acompañar a su hija en este proceso y garantizar que reciba la atención y la justicia que requiere.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el estado actual de la adolescente atacada en Anzoátegui y qué dice la familia?

Según la información suministrada por la madre a medios de comunicación, la joven permanece en estado grave, intubada y recibiendo atención médica especializada en el hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué, después de haber sido sometida a una cirugía tras recibir múltiples heridas con arma blanca. La familia atraviesa una situación económica y emocional difícil mientras acompaña a la adolescente en su recuperación.

¿Cómo avanza la investigación sobre el ataque a la menor en Anzoátegui?

De acuerdo con el testimonio de la madre, la denuncia fue presentada ante la Fiscalía el sábado posterior al ataque, pero hasta el momento no han recibido información sobre avances en la investigación ni sobre el paradero del presunto responsable. La familia pide a las autoridades diligencia en el esclarecimiento de los hechos y hace un llamado a la ciudadanía para aportar cualquier dato relevante.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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