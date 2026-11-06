Por: El Espectador

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El pasado 6 de noviembre, un fiscal especializado de la Seccional Cali imputó el delito de feminicidio agravado en calidad de cómplices a Camilo Moncayo Solano y Ángelo Ochoa Ríos. Los dos hombres son señalados como presuntos partícipes del asesinato de María Camila Potosí, una joven de 21 años que se encontraba en embarazo. Este caso, de acuerdo con información detallada por la Fiscalía General de la Nación y recogida por El Espectador, ha causado conmoción en la ciudad de Cali, Valle del Cauca.

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Los hechos ocurrieron el 16 de julio en el sector Alto de Polvorines, en Cali. Según la Fiscalía, la víctima habría llegado al inmueble acompañada de otra mujer que logró ganarse su confianza al fingir también estar esperando un hijo. En ese domicilio, María Camila fue atacada con un arma cortopunzante y perdió la vida. Posteriormente, la misma fuente indicó que los agresores emplearon un método rudimentario para extraerle el bebé cuando ya tenía ocho meses de gestación.

La investigación señala que tras el homicidio, Camilo Moncayo Solano y Ángelo Ochoa Ríos habrían participado en el traslado del cuerpo sin vida de María Camila Potosí. El cuerpo fue subido a un vehículo, conducido por otra persona aún no identificada, y escoltado hasta una zona boscosa donde finalmente lo abandonaron en el río Meléndez. Los restos de la joven fueron hallados el 20 de julio en el corregimiento La Buitrera, mientras que diez días después, en el mismo sector, fue encontrado sin vida su bebé.

Las capturas de Moncayo Solano y Ochoa Ríos se llevaron a cabo el 5 de noviembre en diligencias realizadas en Cali y Jamundí. Ambos enfrentan cargos por feminicidio agravado en calidad de cómplices; sin embargo, ninguno aceptó su responsabilidad. Por decisión de un juez, los implicados deberán permanecer en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial. Además, en el caso están involucradas otras cinco personas: Yulieth Cecilia Angulo Escobar, Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el avance en el caso del feminicidio de María Camila Potosí en Cali?

De acuerdo con la información de la Fiscalía General de la Nación, hasta el momento se han imputado cargos y capturado a siete personas por el feminicidio agravado de María Camila Potosí. Los presuntos implicados permanecerán detenidos en centros carcelarios mientras se adelantan las investigaciones y el proceso judicial correspondiente.

¿Qué significa feminicidio agravado según la Fiscalía General de la Nación?

El término feminicidio agravado hace referencia a la tipificación penal en la cual el asesinato de una mujer se comete bajo circunstancias de especial gravedad, como la violencia basada en género, el estado de embarazo de la víctima o la participación de varias personas en el crimen, según lo expuesto por la Fiscalía General de la Nación en casos como el de María Camila Potosí.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.