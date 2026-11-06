Las autoridades buscan establecer quién está detrás de un perfil falso de Deicy Jiménez en Facebook, en el que se han publicado fotografías, videos y supuestas conversaciones con el expresidente Gustavo Petro. La cuenta, que la propia mujer pidió denunciar, habría sido creada con contenido apócrifo y su aparición encendió las alertas por la posibilidad de que busque confundir a la opinión pública o desviar la atención de la investigación.

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El perfil ya acumulaba 968 seguidores y tenía cerca de cinco fotografías tomadas de las publicaciones de la cuenta oficial de Jiménez. También aparecían videos de otras mujeres, algunos de ellos falsos o manipulados, y un enlace que dirigía a una cuenta de WhatsApp.

El rastreo adelantado por El Tiempo permitió establecer que la página fue creada en Facebook durante la noche del jueves 5 de noviembre. La cuenta continuaba activa al momento de la publicación de su reporte y había incorporado contenido relacionado con la denunciante y el exmandatario.

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La aparición del perfil resulta relevante porque Jiménez ha utilizado sus canales oficiales para divulgar imágenes y otros materiales con los que busca respaldar su versión sobre la relación que habría mantenido con Petro y sus denuncias de presuntos contratos estatales a cambio de favores.

Por eso, uno de los puntos que se busca esclarecer es quién abrió la cuenta y con qué propósito publicó información que no correspondería a los canales auténticos de la mujer.

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Perfil falso apareció en medio de diligencia en la Fiscalía

El episodio se conoció mientras Jiménez avanzaba en sus actuaciones ante las autoridades. Según reportó El Tiempo, la denunciante había acudido a la Fiscalía el jueves 5 de noviembre y permaneció allí durante varias horas, hasta cerca de la medianoche.

En esa diligencia, y por solicitud de la Corte Suprema de Justicia, entregó su celular para que se extrajeran de manera técnica y forense fotografías, conversaciones y videos relacionados con el caso.

La publicación de la cuenta falsa también se suma a las alertas que Jiménez ha expresado por presuntos seguimientos ilegales y una posible suplantación de su identidad. No obstante, todavía no se ha establecido quién creó el perfil ni si existe una conexión entre esos hechos.

Al salir de la Fiscalía, la mujer dejó un mensaje en su cuenta oficial, en el que insistió en que su denuncia no debía desviarse hacia otros asuntos: “Yo le cumplo a mi país. Esto no se trata de si un señor xx o no. No desviemos el tema. Se trata de una red de la que decidí no hacer parte y de una verdad que merece ser denunciada”.

Mientras tanto, el origen de la cuenta y la autenticidad de los contenidos que difundió son asuntos que deberán ser esclarecidos.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.