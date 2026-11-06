María José Pizarro volvió a pronunciarse sobre el caso de Deicy Jiménez y Gustavo Petro. Esta vez, la exsenadora hizo una precisión sobre el vínculo laboral que tuvo con la mujer que denunció presuntos intercambios de contratos estatales por favores: aseguró que Jiménez nunca trabajó en su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), sino que fue contratada por la Vicepresidencia del Senado.

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La aclaración llegó luego de que se conocieran versiones sobre la supuesta vinculación de Jiménez al equipo de la entonces congresista. En un mensaje publicado el viernes 6 de noviembre, Pizarro insistió en que la mujer prestó sus servicios en otra dependencia del Congreso, durante el periodo en el que ella ocupó la primera vicepresidencia de esa corporación.

La exsenadora también explicó que no entregará declaraciones sobre los hechos ni sobre los elementos que hacen parte de la investigación. Según manifestó, su intención es respetar la instrucción del magistrado y permitir que el proceso avance sin interferencias.

“Respeto y acato la orden del magistrado. No voy a referirme a los hechos ni a las pruebas, porque mi prioridad es que el proceso llegue a buen término”, señaló. Además, afirmó que confía en la justicia y que solicitó a la Corte Suprema de Justicia que la escuche para presentar su versión y atender los requerimientos que le hagan.

Deicy Jimenez jamás trabajo en mi UTL, fue contratada en la Vicepresidencia del Senado, tal y como lo manifiesto en el comunicado. Cumplió juiciosamente con las labores administrativas que le fueron asignadas en función de su perfil. Respeto y acato la orden del magistrado. No voy a referirme a los hechos ni a las pruebas, porque mi prioridad es que el proceso llegue a buen término. Los medios no son jueces de Colombia. Me reafirmo en la confianza en la justicia, por eso he pedido ser escuchada por la Corte Suprema para presentar mi versión y atender en el ejercicio de la cualquier requerimiento. — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) November 6, 2026

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¿Qué dijo Deicy Jiménez sobre su contrato en el Senado?

La precisión de Pizarro se conoce en medio de las denuncias de Jiménez, quien ha hablado de una presunta dinámica en la que se habrían ofrecido contratos públicos a mujeres a cambio de encuentros íntimos con Petro. En su relato, la mujer mencionó su supuesta vinculación a la UTL de la entonces congresista.

El caso tomó mayor fuerza luego de que Jiménez divulgara un video en el que aparece junto al exmandatario en una situación íntima. La denunciante presentó las imágenes como respaldo de sus señalamientos, mientras Petro ha rechazado haber entregado contratos a cambio de relaciones sexuales.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia admitió para estudio una denuncia relacionada con el caso, en la que aparecen mencionados Petro y Pizarro. La investigación deberá establecer el alcance de los hechos y las posibles responsabilidades, sin que las acusaciones constituyan por sí mismas una prueba de culpabilidad.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.